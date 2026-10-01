Michael Jordan má najdrahší dres v histórii. Za slávnu 23 zaplatil kupca balík

Dres legendárneho basketbalistu Michaela Jordana z finálovej série NBA zo sezóny 1997/1998, pre ktorú sa vžil názov Posledný tanec (Last Dance), sa vydražil za rekordných 12,26 milióna dolárov (približne 10,8 milióna eur). Uviedla to online aukčná sieň Joopiter.
Biely dres s číslom 23 z tretieho duelu finále Jordanovho Chicaga proti Utahu sa tak stal najdrahším basketbalovým pamätným predmetom v histórii.
Jeho hodnota prekonala cenu Jordanovho trikotu z prvého duelu tej istej série, ktorý sa v roku 2022 vydražil v aukčnej sieni Sotheby's za vtedy rekordných 10,1 milióna dolárov (vtedy približne 10,1 milióna eur).
Jordan získal v drese Chicaga šesť titulov počas ôsmich rokov. Posledná majstrovská séria v roku 1998 sa stala vďaka dokumentu od Netflixu z roku 2020 známa ako Posledný tanec.
Po nej sa v Bulls rozpadla slávna dynastia, v ktorej hral popri Jordanovi napríklad aj Scottie Pippen.