Michael Jordan má najdrahší dres v histórii. Za slávnu 23 zaplatil kupca balík

Michael Jordan v júni 1992 oslavuje víťazstvo Chicago Bulls vo finálovom súboji s Portland Trail Blazers.
Michael Jordan v júni 1992 oslavuje víťazstvo Chicago Bulls vo finálovom súboji s Portland Trail Blazers. (Autor: SITA/AP)
ČTK|1. okt 2026 o 12:40
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Biely dres s číslom 23 z finálovej série Last Dance sa stal najdrahším basketbalovým pamiatkovým predmetom v histórii.

Dres legendárneho basketbalistu Michaela Jordana z finálovej série NBA zo sezóny 1997/1998, pre ktorú sa vžil názov Posledný tanec (Last Dance), sa vydražil za rekordných 12,26 milióna dolárov (približne 10,8 milióna eur). Uviedla to online aukčná sieň Joopiter.

Biely dres s číslom 23 z tretieho duelu finále Jordanovho Chicaga proti Utahu sa tak stal najdrahším basketbalovým pamätným predmetom v histórii.

Jeho hodnota prekonala cenu Jordanovho trikotu z prvého duelu tej istej série, ktorý sa v roku 2022 vydražil v aukčnej sieni Sotheby's za vtedy rekordných 10,1 milióna dolárov (vtedy približne 10,1 milióna eur).

Jordan získal v drese Chicaga šesť titulov počas ôsmich rokov. Posledná majstrovská séria v roku 1998 sa stala vďaka dokumentu od Netflixu z roku 2020 známa ako Posledný tanec.

Po nej sa v Bulls rozpadla slávna dynastia, v ktorej hral popri Jordanovi napríklad aj Scottie Pippen.

Basketbal

Basketbal

    Michael Jordan v júni 1992 oslavuje víťazstvo Chicago Bulls vo finálovom súboji s Portland Trail Blazers.
    Michael Jordan v júni 1992 oslavuje víťazstvo Chicago Bulls vo finálovom súboji s Portland Trail Blazers.
    Michael Jordan má najdrahší dres v histórii. Za slávnu 23 zaplatil kupca balík
    dnes 12:40
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