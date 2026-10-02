Slovan čaká historická premiéra v prestížnej lige. Tréner: Bude to veľmi náročné

Po odložení prvého kola základnej časti odštartujú basketbalisti BC Slovan Bratislava účinkovanie v Jadranskej lige (ABA liga) napokon v sobotu 3. októbra o 17.00 h na palubovke bosniackeho BC Igokea m:tel Aleksandrovac.
„Belasí“ vstupujú do tejto súťaže ako historicky prvý klub zo Slovenska s realistickými očakávaniami vzhľadom na kvalitu súperov.
Slovan nevstupuje do súťaže ako úplný nováčik na európskej scéne, v predošlých rokoch hral najmä v Severoeurópskej lige (ENBL). O účasti v ABA lige sa špekulovalo už pred rokom, no až teraz je z toho oficiálne realita.
Tímy majú kvalitné súpisky
„Je to ťažká súťaž. Tímy majú kvalitné súpisky. Sú tu družstvá ako Budučnost, Crvena Zvezda alebo Igokea, ktoré majú najvyššie rozpočty v našej skupine. Naším cieľom je dostať sa medzi najlepšiu štvorku a hrať potom lepšiu nadstavbovú skupinu.
Ak by sa nám to nepodarilo, cieľ je dostať sa do play off. Bude to veľmi náročné, ale mojím cieľom je v prvom rade účasť vo vyraďovacej fáze, respektíve v predkole.
Verím týmto hráčom, čo ma najviac teší je, že každý chce bojovať,“ povedal pre TASR tréner Slovana Dejan Jakara.
Jeho tím zatiaľ uspel v domácej Tipos Slovenskej basketbalovej lige v oboch doterajších vystúpeniach, keď si bez väčších problémov poradil s Košicami (94:59) a Lučencom (80:68). Teraz odštartuje pre „belasých“ mimoriadne nabitý program.
Nikdy som nezažil takúto vysokú úroveň
„Bude to určite náročné, ale tomu zodpovedá aj šírka kádra. Verím, že sa nájde spôsob, ako budú tréneri vynakladať so zápasovou záťažou jednotlivých hráčov, pretože vieme, že sa nedá celú sezónu odohrať v malom počte hráčov s vysokou minutážou.
Myslím si, že na porciu zápasov budeme pripravení. Je to však niečo nové, nikdy vo svojej kariére som nezažil takúto vysokú úroveň, takže som sám zvedavý, ako sa s tým dokážem vysporiadať.
Teším sa však na to, kvalitní súperi, veľké mená a kluby,“ uviedol krídelník Slovana David Abrhám.
Pôvodne mal bratislavský celok odštartovať účinkovanie v ABA lige pred domácim publikom, ale štrajk rozhodcov odložil duel s FMP Belehrad na zatiaľ neznámy termín.
Program Slovan Bratislava
3. októbra, 17.00 h: BC Igokea m:tel Aleksandrovac – BC Slovan Bratislava
12. októbra, 19.00 h: KK Cibona Záhreb – BC Slovan Bratislava
17. októbra: KK Budučnost Voli Podgorica – BC Slovan Bratislava
22. októbra: HKK Široki TT Kabeli Brijeg – BC Slovan Bratislava
1. novembra: BC Slovan Bratislava – KK Krka Novo Mesto
9. novembra: KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad – BC Slovan Bratislava
16. novembra: KK Borac Mozzart Čačak – BC Slovan Bratislava
21. novembra: Cedevita Olimpija Ľubľana – BC Slovan Bratislava
7. decembra: BC Slovan Bratislava – KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra: BC Slovan Bratislava – HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava – KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad
2. januára 2027: FMP Belehrad – BC Slovan Bratislava
11. januára 2027: BC Slovan Bratislava - BC Igokea m:tel Aleksandrovac
17. januára 2027: BC Slovan Bratislava - Cedevita Olimpija Ľubľana
25. januára 2027: KK Krka Novo Mesto – BC Slovan Bratislava
31. januára 2027: BC Slovan Bratislava – KK Cibona Záhreb
BC Slovan Bratislava – FMP Belehrad /BEZ TERMÍNU/
Namiesto toho ich čaká séria štyroch vonkajších duelov, do 7. decembra si predbežne zahrajú doma len v jednom prípade.
Každý zápas bude veľmi dôležitý
„Z pohľadu trénera to nie je najjednoduchšia situácia, ale každý zápas bude veľmi dôležitý. Nechcem však dávať veľký tlak na nás, musíme vždy k tomu pristúpiť rovnako – bojovať a odovzdať zo seba maximum.
Niektorí súperi nastúpia proti nám oddýchnutí, pretože hrávajú možno jeden duel za týždeň alebo sa nezúčastňujú európskych pohárov,“ zamyslel sa Jakara.
Igokea sa v predchádzajúcom ročníku prebojovala v ABA lige medzi najlepšiu osmičku, neuspela však v predkole play off. Aktuálny vicemajster Bosny a Hercegoviny je tiež pravidelným účastníkom Ligy majstrov.
Slovan má veľmi skúsené družstvo
„Takmer dva týždne sme boli bez zápasu kvôli situácii v ABA lige, zatiaľ čo náš najbližší súper už naskočil do plnohodnotného zápasového rytmu.
Slovan má veľmi skúsené družstvo, mnohí hráči už pôsobili v ABA lige a tréner Jakara už má svoj viditeľný herný rukopis v zápasoch.
Čaká nás ambiciózny tím, ktorý by sa chcel dostať medzi najlepšiu štvorku. Ja som spokojný s hráčmi, ktorých vediem a naším cieľom je odovzdať všetko v každom zápase.
Verím, že vzhľadom na aktuálnu náročnejšiu situáciu vstúpime do sezóny výhrou,“ poznamenal tréner Igokey Nenad Stefanovič.
Základná časť sa v oboch 10-členných skupinách hrá systémom doma-vonku, následne sa súťaž rozdelí na dve fázy – top 8 (štyria najlepší z každej skupiny) a play out (zostávajúcich šesť z každej skupiny).
Tajný sen je dostať sa do vyššej skupiny
Tímy si prenášajú výsledky s družstvami, s ktorými sa už počas základnej časti hrali. Nadstavbová časť sa opäť odohrá systémom doma-vonku.
„Je to naša nováčikovská sezóna, sme plní očakávaní, ale ideme do toho s pokorou. Tajný sen je dostať sa do vyššej skupiny, ale to sa uvidí podľa vývoja sezóny,“ dodal Abrhám.
Šesť najlepších tímov po nadstavbovej časti si priamo zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off, družstvá na siedmej a ôsmej pozícii v top 8, respektíve prvý a druhý tím z play out, si zahrajú v play in turnaji o zostávajúce dve miesta vo „vyraďovačke“.
Vo štvrťfinále bude potrebné získať na postup dve víťazstvá, súťaž vyvrcholí Final Four turnajom. Víťaza ABA ligy za sezónu 2026/2027 spoznáme 29. mája 2027.
Termíny sezóny
Začiatok základnej časti - 2. októbra 2026
Koniec základnej časti - 31. januára 2027
Začiatok nadstavbovej časti (top 8 a play out) - 5. februára 2027
Play in /predkolo play off - na 1 víťazstvo/ - 29. apríla a 2. mája 2027
Štvrťfinále /na 2 víťazstvá/ - 6. - 17. mája 2027
Semifinále /na 1 víťazstvo/ - 27. mája 2027
Finále /na 1 víťazstvo/ - 29. mája 2027
Pri aktuálnom systéme súťaže zostupuje najhoršie postavený tím priamo do ABA ligy 2, na predposledného v play out fáze by mala čakať baráž.