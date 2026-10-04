ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
04.10.2026 o 16:00
8. kolo
Spišská N. Ves
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minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 8. kola stretne HK Spišská Nová Ves a HC Slovan Bratislava.
Spišská Nová Ves odštartovala sezónu pomerne slušne, keď z prvých štyroch zápasov síce zvíťazila v dvoch, následne ale uspela v posledných troch, keď si postupne poradila s Michalovcami, Zvolenom a Duklou Trenčín.
Naopak Slovan Bratislava je na tom s bilanciou rovnako, keď má na konte iba dve porážky. Okrem toho si ale poradil postupne s Nitrou, Michalovcami, Košicami, Zvolenom a naposledy dokonca Žilinou.
Spišská Nová Ves odštartovala sezónu pomerne slušne, keď z prvých štyroch zápasov síce zvíťazila v dvoch, následne ale uspela v posledných troch, keď si postupne poradila s Michalovcami, Zvolenom a Duklou Trenčín.
Naopak Slovan Bratislava je na tom s bilanciou rovnako, keď má na konte iba dve porážky. Okrem toho si ale poradil postupne s Nitrou, Michalovcami, Košicami, Zvolenom a naposledy dokonca Žilinou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.