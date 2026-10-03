Majstrovské Levice potrebovali na úspech až predĺženie. Nováčik z Intera zvládol drámu

Na snímke zľava Tony Hollis Hicks (Levice) a Jackson Ryan Dubinski (Komárno) v zápase 3. kola.
Na snímke zľava Tony Hollis Hicks (Levice) a Jackson Ryan Dubinski (Komárno) v zápase 3. kola. (Autor: TASR)
TASR|3. okt 2026 o 20:29
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Lučenec zaznamenal prvé tohtosezónne víťazstvo.

Basketbalisti BKM Lučenec zaznamenali v treťom kole základnej časti prvé tohtosezónne víťazstvo v Tipos Slovenskej basketbalovej lige (SBL), keď zdolali doma Nitru Blue Wings 94:87.

Majstrovské Levice potrebovali na úspech proti Komárnu predĺženie, nad regionálnym rivalom vyhrali 87:83 pp.

Úspešne si zatiaľ počína nováčik Inter Basket, druhé víťazstvo u súpera zaznamenal po výsledku 82:81 na palubovke Iskry Svit. 

Zatiaľ bez prehry pokračuje súťažou aj Prievidza, v Košiciach vyhrala 104:77.

Tipos SBL - 3. kolo:

BKM Lučenec - Nitra Blue Wings 94:87 (48:46)

Najviac bodov: J. Campbell a Thomas po 22, Haupt 17 - Bonner 20, Adley 13, Ingraham 12 

Iskra Svit - Inter Basket 81:82 (52:46)

Najviac bodov: D. Campbell 21, Atwood 15 (14 doskokov), Yesufu 14 - Benson 31 (12 doskokov), Pulliam 23, Golian 11 (13 doskokov) 

Patrioti Levice - BC Komárno 87:83 pp (43:41, 76:76)

Najviac bodov: Watson-Gayle 26, Bojanovský, Brooks a Hicks po 12 - Newman 22, Dubinski 19, Collum 15

Košice Wolves - BC Prievidza 77:104 (44:51)

Najviac bodov: Hughes 20, Kuxhausen 14, Brown 13 - Novák a Smith po 17, Muhammad 15 

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Na snímke zľava Tony Hollis Hicks (Levice) a Jackson Ryan Dubinski (Komárno) v zápase 3. kola.
    Na snímke zľava Tony Hollis Hicks (Levice) a Jackson Ryan Dubinski (Komárno) v zápase 3. kola.
    Majstrovské Levice potrebovali na úspech až predĺženie. Nováčik z Intera zvládol drámu
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