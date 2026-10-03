Majstrovské Levice potrebovali na úspech až predĺženie. Nováčik z Intera zvládol drámu

Basketbalisti BKM Lučenec zaznamenali v treťom kole základnej časti prvé tohtosezónne víťazstvo v Tipos Slovenskej basketbalovej lige (SBL), keď zdolali doma Nitru Blue Wings 94:87.
Majstrovské Levice potrebovali na úspech proti Komárnu predĺženie, nad regionálnym rivalom vyhrali 87:83 pp.
Úspešne si zatiaľ počína nováčik Inter Basket, druhé víťazstvo u súpera zaznamenal po výsledku 82:81 na palubovke Iskry Svit.
Zatiaľ bez prehry pokračuje súťažou aj Prievidza, v Košiciach vyhrala 104:77.
Tipos SBL - 3. kolo:
BKM Lučenec - Nitra Blue Wings 94:87 (48:46)
Najviac bodov: J. Campbell a Thomas po 22, Haupt 17 - Bonner 20, Adley 13, Ingraham 12
Iskra Svit - Inter Basket 81:82 (52:46)
Najviac bodov: D. Campbell 21, Atwood 15 (14 doskokov), Yesufu 14 - Benson 31 (12 doskokov), Pulliam 23, Golian 11 (13 doskokov)
Patrioti Levice - BC Komárno 87:83 pp (43:41, 76:76)
Najviac bodov: Watson-Gayle 26, Bojanovský, Brooks a Hicks po 12 - Newman 22, Dubinski 19, Collum 15
Košice Wolves - BC Prievidza 77:104 (44:51)
Najviac bodov: Hughes 20, Kuxhausen 14, Brown 13 - Novák a Smith po 17, Muhammad 15