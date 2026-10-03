Ružomberok zostáva nezdolaný. Young Angels nastrieľali stovku a Čajky úspešne odštartovali

Na snímke tím Ružomberka.
Na snímke tím Ružomberka. (Autor: TASR)
TASR|3. okt 2026 o 20:11
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Cenný úspech dosiahli hráčky Trenčína.

Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v 2. kole základnej časti Tipos extraligy žien doma nad Klokani Ivanka pri Dunaji 106:76.

Cenný úspech dosiahli hráčky Trenčína, keď vyhrali po dráme na palubovke CBK Košice 69:68. 

Majstrovský Ružomberok zostáva v súťaži stopercentný, pred domácim publikom zdolal Slovan Bratislava 76:48.

Úspešný vstup do sezóny zaznamenali Piešťanské Čajky, nad Šamorínom triumfovali 81:54. 

Tipos extraliga žien - 2. kolo:

Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 106:76 (60:37)

Najviac bodov: Blackstenová 24, Lawrenceová 23, Ransomová 21 - Krajčírová 18 (11 doskokov), Nguwová 13, Šafáriková 11

CBK Košice - Basketbal Trenčín 68:69 (37:22)

Najviac bodov: Kašperanová 17 (10 doskokov), Tinščuková 14, Kmetoniová 11 - Ivanjuková 29, Jamazakiová 13, Kubesová a Williamsová po 6

MBK Ružomberok - WBC Slovan Bratislava 76:48 (37:37)

Najviac bodov: Jackovecová 15 (12 doskokov), Oravcová a Yeaneyová po 12 - Vargová 14, Hynková 11, Fadrhonsová 8

Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín 81:54 (46:25)

Najviac bodov: Washingtonová 19, Užovičová 14, Žilinská 10 - Pančuková 15, Hrimaljuková 12, Švarcová 10 

Tabuľka Tipos Extraligy žien

Basketbal

Basketbal

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