Ružomberok zostáva nezdolaný. Young Angels nastrieľali stovku a Čajky úspešne odštartovali

Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v 2. kole základnej časti Tipos extraligy žien doma nad Klokani Ivanka pri Dunaji 106:76.
Cenný úspech dosiahli hráčky Trenčína, keď vyhrali po dráme na palubovke CBK Košice 69:68.
Majstrovský Ružomberok zostáva v súťaži stopercentný, pred domácim publikom zdolal Slovan Bratislava 76:48.
Úspešný vstup do sezóny zaznamenali Piešťanské Čajky, nad Šamorínom triumfovali 81:54.
Tipos extraliga žien - 2. kolo:
Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 106:76 (60:37)
Najviac bodov: Blackstenová 24, Lawrenceová 23, Ransomová 21 - Krajčírová 18 (11 doskokov), Nguwová 13, Šafáriková 11
CBK Košice - Basketbal Trenčín 68:69 (37:22)
Najviac bodov: Kašperanová 17 (10 doskokov), Tinščuková 14, Kmetoniová 11 - Ivanjuková 29, Jamazakiová 13, Kubesová a Williamsová po 6
MBK Ružomberok - WBC Slovan Bratislava 76:48 (37:37)
Najviac bodov: Jackovecová 15 (12 doskokov), Oravcová a Yeaneyová po 12 - Vargová 14, Hynková 11, Fadrhonsová 8
Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín 81:54 (46:25)
Najviac bodov: Washingtonová 19, Užovičová 14, Žilinská 10 - Pančuková 15, Hrimaljuková 12, Švarcová 10