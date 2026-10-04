Česko čaká žiarivá budúcnosť. Španieli mali problémy, na aké nie sú zvyknutí

Futbalisti Česka
Fotogaléria (39)
Futbalisti Česka (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. okt 2026 o 08:20
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Tréner majstrov sveta zložil Čechom veľkú poklonu.

Tréner španielskych futbalistov Luis de la Fuente po víťazstve 3:1 v treťom kole Ligy národov vyzdvihol výkon českého tímu.

65-ročný kouč úradujúcich majstrov sveta i Európy pripustil, že jeho zverenci v druhom polčase čelili takým problémom, na ktoré nie sú zvyknutí.

Českému celku De la Fuente pripisuje žiarivú budúcnosť, je presvedčený, že pod vedením jeho krajana Santiho Deniu sa bude ďalej zlepšovať. Povedal to na tlačovej konferencii.

Španieli síce v Oviede nakoniec potvrdili úlohu favorita a natiahli rekordnú neporaziteľnosť v základnej dobe či predĺženie na 41 stretnutí, po zmene strán ale takmer proti Čechom stratili dvojgólový náskok.

Od inkasovania vyrovnávajúceho gólu zachránil v 79. minúte lídra rebríčka reprezentácií útočný faul Lukáša Červa.

Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Česko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Spain's Alex Baena, right, challenges Czechia's Lukas Ambros during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Spain's head coach Luis De La Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Spain's Alex Baena, right, challenges Czechia's Michal Sacek during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Spain's head coach Luis De La Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
39 fotografií
Players of Spain lines up for the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's head coach Luis De La Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Martin Zubimendi displays the world cup trophy to fans prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Lamine Yamal shoots to score his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, right, celebrates with Spain's Fran Garcia after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates scores his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Lukas Ambros, right, challenges Spain's Dani Olmo during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, right, celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez gestures during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Dani Olmo, right, challenges Czechia's Stepan Chaloupek during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez shouts during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Michal Sacek, left, challenges Spain's Alex Baena during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Lamine Yamal controls the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Lamine Yamal runs to celebrate after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Stepan Chaloupek, left, challenges Spain's Dani Olmo during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Ladislav Krejci, right, challenges Spain's Lamine Yamal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's players react after the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Victor Munoz, right, takes a shot past Czechia's Jiri Slama during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Michal Sadilek, right, fouls Spain's Yeremy Pino during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Mikel Merino celebrates after scoring his sides third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Victor Munoz fails to score past Czechia's goalkeeper Antonin Kinsky during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Roberto Fernandez reacts during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, left, challenges Czechia's Ryan Naderi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Stepan Chaloupek lies on the pitch during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Victor Munoz, right, challenges Czechia's Jiri Slama during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, left, challenges Czechia's Ryan Naderi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, left, challenges Czechia's Ryan Naderi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Lukas Cerv, left, challenges Spain's Fran Garcia during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Alex Kral, left, challenges Spain's Lamine Yamal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Victor Munoz controls the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

"Okamihy, ako je ten dnešný, nám dávajú reálny pohľad na medzinárodný futbal. Aby ste vyhrávali, musíte sa priblížiť dokonalosti. Akékoľvek zaváhanie alebo strata koncentrácie vás môžu stáť inkasované góly, a tým pádom aj zápasy. To nám pripomína, že musíme sa neustále zlepšovať," povedal De la Fuente.

"Máme za sebou 41 zápasov bez prehry, štatistiky sú pôsobivé. Napriek tomu nie sme úplne spokojní, pretože boli chvíle, keď sme sa naozaj trápili a čelili problémom. To je niečo, na čo nie sme zvyknutí. Keď má svoj deň, môže vás potrápiť akýkoľvek súper," poznamenal kouč, ktorý v lete doviedol španielsku reprezentáciu k zlatu na svetovom šampionáte v Severnej Amerike.

Český celok na neho urobil dojem.

"Myslím, že zvlášť druhý polčas bol veľmi ťažký, súper ho odohral veľmi dobre. V obrane na nás veľa tlačili, mali sme problémy s rozohraním lopty z vlastnej polovice, s udržaním plynulosti pri rozohrávke. Videl som proti nám stáť veľmi agresívny tím, veľmi solídny aj v obrane," uviedol De la Fuente.

"To, čo sa nám dnes nepodarilo, nebolo spôsobené žiadnymi našimi nedostatkami. Ale skôr tým, že sme čelili veľmi dobre trénovanému súperovi, ktorý sa veľa zlepšuje a ktorý bude v budúcnosti určite ešte lepší.

České mužstvo čaká žiarivá budúcnosť. Som za to rád, pretože má dvoch fantastických trénerov. Teší ma, keď sa Santimu a Pablovi (asistent trénera) darí," povedal De la Fuente na adresu krajanov a bývalých dlhoročných spolupracovníkov pri španielskych reprezentáciách.

Majstri sveta v druhom polčase zrejme doplatili aj na prestriedanie zostavy, hviezdny útočník Lamine Yamal odohral len úvodné dejstvo.

"Musíme myslieť na výsledky, potrebujeme vyhrávať. Zároveň ale veľa dbáme o zdravie hráčov. Nikto z nich neodohral počas tohto zrazu celé tri zápasy, je nutné ich prestriedať.

Končili sme zápas v zostave s jediným hráčom, ktorý nastúpil vo finále majstrovstiev sveta, napriek tomu ide o mužstvo, ktoré vzbudzuje veľké ambície. Zladiť výkonnosť so zdravím je celkom výzva," doplnil De la Fuente.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie

Liga národov

    Slováci na tréningu
    Slováci na tréningu
    Posledná výzva náročného zrazu. Slováci musia v Moldavsku vyžmýkať zvyšky síl
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