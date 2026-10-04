Česko čaká žiarivá budúcnosť. Španieli mali problémy, na aké nie sú zvyknutí

Tréner španielskych futbalistov Luis de la Fuente po víťazstve 3:1 v treťom kole Ligy národov vyzdvihol výkon českého tímu.
65-ročný kouč úradujúcich majstrov sveta i Európy pripustil, že jeho zverenci v druhom polčase čelili takým problémom, na ktoré nie sú zvyknutí.
Českému celku De la Fuente pripisuje žiarivú budúcnosť, je presvedčený, že pod vedením jeho krajana Santiho Deniu sa bude ďalej zlepšovať. Povedal to na tlačovej konferencii.
Španieli síce v Oviede nakoniec potvrdili úlohu favorita a natiahli rekordnú neporaziteľnosť v základnej dobe či predĺženie na 41 stretnutí, po zmene strán ale takmer proti Čechom stratili dvojgólový náskok.
Od inkasovania vyrovnávajúceho gólu zachránil v 79. minúte lídra rebríčka reprezentácií útočný faul Lukáša Červa.
"Okamihy, ako je ten dnešný, nám dávajú reálny pohľad na medzinárodný futbal. Aby ste vyhrávali, musíte sa priblížiť dokonalosti. Akékoľvek zaváhanie alebo strata koncentrácie vás môžu stáť inkasované góly, a tým pádom aj zápasy. To nám pripomína, že musíme sa neustále zlepšovať," povedal De la Fuente.
"Máme za sebou 41 zápasov bez prehry, štatistiky sú pôsobivé. Napriek tomu nie sme úplne spokojní, pretože boli chvíle, keď sme sa naozaj trápili a čelili problémom. To je niečo, na čo nie sme zvyknutí. Keď má svoj deň, môže vás potrápiť akýkoľvek súper," poznamenal kouč, ktorý v lete doviedol španielsku reprezentáciu k zlatu na svetovom šampionáte v Severnej Amerike.
Český celok na neho urobil dojem.
"Myslím, že zvlášť druhý polčas bol veľmi ťažký, súper ho odohral veľmi dobre. V obrane na nás veľa tlačili, mali sme problémy s rozohraním lopty z vlastnej polovice, s udržaním plynulosti pri rozohrávke. Videl som proti nám stáť veľmi agresívny tím, veľmi solídny aj v obrane," uviedol De la Fuente.
"To, čo sa nám dnes nepodarilo, nebolo spôsobené žiadnymi našimi nedostatkami. Ale skôr tým, že sme čelili veľmi dobre trénovanému súperovi, ktorý sa veľa zlepšuje a ktorý bude v budúcnosti určite ešte lepší.
České mužstvo čaká žiarivá budúcnosť. Som za to rád, pretože má dvoch fantastických trénerov. Teší ma, keď sa Santimu a Pablovi (asistent trénera) darí," povedal De la Fuente na adresu krajanov a bývalých dlhoročných spolupracovníkov pri španielskych reprezentáciách.
Majstri sveta v druhom polčase zrejme doplatili aj na prestriedanie zostavy, hviezdny útočník Lamine Yamal odohral len úvodné dejstvo.
"Musíme myslieť na výsledky, potrebujeme vyhrávať. Zároveň ale veľa dbáme o zdravie hráčov. Nikto z nich neodohral počas tohto zrazu celé tri zápasy, je nutné ich prestriedať.
Končili sme zápas v zostave s jediným hráčom, ktorý nastúpil vo finále majstrovstiev sveta, napriek tomu ide o mužstvo, ktoré vzbudzuje veľké ambície. Zladiť výkonnosť so zdravím je celkom výzva," doplnil De la Fuente.