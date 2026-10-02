Wembanyama odmietol lukratívny biznis: Je veľmi smutné vidieť niektorých hráčov

Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama vyhlásil, že sa nepridá k zástupu hviezd propagujúcich stávkové spoločnosti. Ich konanie pritom označil za nevhodné.
Hviezdny hráč tímu San Antonio Spurs dostal otázku, či by sa chcel podieľať na čoraz lukratívnejšom biznise so športovými stávkami: „Je veľmi smutné vidieť niektorých hráčov, ako to propagujú. Ja rozhodne nie. Nikdy to neurobím. Nech si každý si robí, čo chce, ale bezo mňa.“
Wembanyamove slová prišli týždeň po tom, čo štvornásobný šampión NBA LeBron James spolupracoval so spoločnosťou zameranou na digitálne športové stávkovanie.
S podobnými platformami spolupracujú aj Kevin Durant a Jannis Antetokunmpo. Pravidlá NBA takéto partnerstvá so stávkovými spoločnosťami povoľujú, hoci hráči nesmú propagovať hazardné hry spojené s profiligou.
Dvadsaťdvaročný Francúz vlani doviedol Spurs do finále NBA už vo svojej tretej sezóne v lige.
S tímom podpísal päťročné predĺženie zmluvy v maximálnej možnej výške pre nováčika v hodnote 252 miliónov dolárov a údajne sa dohodol aj na predĺžení kontraktu so spoločnosťou Nike, ktorého súčasťou bude vytvorenie jeho vlastného modelu tenisiek.
Pôsobí ako ambasádor značky Louis Vuitton a podľa dostupných informácií uzavrel s jednou spoločnosťou dohodu o propagácii zberateľských predmetov.
Uviedol, že pri výbere partnerstiev so značkami sa teraz riadi snahou inšpirovať ostatných. „V minulosti zohrávali úlohu peniaze. To už neplatí... Teraz chcem propagovať veci, ktoré majú pozitívny dosah a vplyv a prostredníctvom ktorých môžem šíriť určité posolstvá a hodnoty.
Samozrejme, zarábame milióny, to však nie je naša najväčšia sila. Našou najväčšou silou je schopnosť inšpirovať.
A ja chcem inšpirovať pozitívnym spôsobom. To je to najvýznamnejšie, čo môžem urobiť,“ citovala Francúza agentúra AP.