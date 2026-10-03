Slovanu nevyšla historická premiéra v prestížnej lige. Súper si ustrážil náskok

ABA liga - A-skupina - 2. kolo základnej časti:
BC Igokea m:tel Aleksandrovac – BC Slovan Bratislava 97:89 (55:46)
Najviac bodov Igokey: Penn 18, Topolovič 16, Pierre-Louis 15
Slovan: Nikolič 24, Buie 17, Drežnjak 9, Bluiett a Ford po 6 (Buchanan 18, Skeens 7, Pavelka 2, Abrhám, Bačvič a Kováč 0)
TH: 28/21 - 30/22, fauly: 28 - 22, trojky: 8 - 11
Rozhodovali: Goina (Rum.), Čehič (Slov.), Sesevic (Švéd.), štvrtiny: 30:33, 25:13, 21:25, 21:18
Diváci: 650
Basketbalisti BC Slovan Bratislava odštartovali svoje účinkovanie v A-skupine základnej časti Jadranskej ligy (ABA liga) prehrou 89:97 na palubovke bosniackeho BC Igokea m:tel Aleksandrovac.
Tím z hlavného mesta mal pôvodne začať súťaž na konci septembra pred domácim publikom proti FMP Belehrad, ale tento duel odložili pre štrajk rozhodcov na zatiaľ nešpecifikovaný termín.
„Belasí“ sa v nadnárodnej lige predstavujú ako historicky prvý klub zo Slovenska. Slovan čaká na úvod séria vonkajších stretnutí, najbližšie si zahrá v pondelok 12. októbra o 19.00 h proti chorvátskej Cibone Záhreb.
Priebeh zápasu
I. polčas
Nikolič sa postaral o historicky prvé body Slovana v ABA lige, ale úvod stretnutia patril Igokey. Domáci celok sa chytil šnúrou 6:0, keď ťažil z protiútokov a chýb súpera.
„Belasí“ však v správnej chvíli zareagovali oddychovým časom a odpovedali úsekom 9:1, vďaka ktorému sa prvýkrát v zápase dostali do vedenia.
Prvá štvrtina sa niesla v značne ofenzívnom duchu, slovenský zástupca mal herne navrch a Skeens košom v podstate klaksónom napokon upravil na 33:30 po úvodnej časti.
Bosniacky tím preukázal v druhej 10-minútovke väčšie skúsenosti a kvalitu, rovnomernejšie rozloženie bodov medzi hráčmi mu prinieslo dvojciferné vedenie.
Slovan sa naproti tomu trápil s nedisciplinovanosťou, väčším počtom chýb a tak prehrával po prvom polčase 46:55.
II. polčas
Bratislavské družstvo nezačalo druhý polčas ideálne, v jednej chvíli bolo manko na Igokeu až 16-bodové.
V tomto momente zobrali iniciatívu do rúk Američania a osembodovou šnúrou vrátili Slovan do súboja o víťazstvo.
„Belasí“ evidentne zlepšili hru na oboch stranách palubovky, ale súper vždy dokázal bodovo odpovedať a držať si mierne vedenie.
Do poslednej časti sa išlo z pohľadu hostí za stavu 71:76. V štvrtej štvrtine sa ukazovala na oboch stranách vysoká individuálna kvalita, o čosi lepšie rozhodnutia robili však domáci basketbalisti.
Igokea si tak opäť vytvorila komfortný odstup, Slovan musel s blížiacou sa koncovkou riskovať.
Lenže ťažké strely si nenašli cestu do koša, preto účinkovanie v nováčikovskej sezóne odštartoval prehrou.