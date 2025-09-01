Dončič sa zapísal do histórie, ako štvrtý hráč v dejinách ME zaznamenal triple-double

BRATISLAVA. Hviezdny slovinský basketbalista Luka Dončič sa v nedeľňajšom zápase majstrovstiev Európy proti výberu Belgicka (86:69) v poľských Katoviciach postaral o zápis do histórie.
Ako referuje web denníka Marca, 26-ročný rodák z Ľubľany sa ako štvrtý hráč histórie európskych šampionátov prezentoval unikátnou bilanciou triple-double, keď zaznamenal 26 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií.
Dončič týmto výkonom nadviazal na Toniho Kukoča (1995), Raresa Mandacheho (2017) a Mateusza Ponitku (2022).
Dončič dosiahol triple-double v zápase, kde nasúkal menej bodov ako jeho priemerných 35 bodov v predchádzajúcich dvoch zápasoch.
Okrem triple-double sa Dončič stal najmladším hráčom (26 rokov a 184 dní) v histórii EuroBasketu, ktorý dosiahol 400 bodov, čím prekonal Tonyho Parkera z roku 2007. V slovinskom tíme dosiahli túto métu len Goran Dragić a Jaka Lakovič.
Dončič tiež dosiahol 400 bodov, 100 doskokov a 100 asistencií v EuroBasketu v iba 19 zápasoch, čo je najrýchlejšie v 21. storočí.