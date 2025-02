Dallas ušetril stovky miliónov, Dončič má vraj o desať kíl viac. Čo sa skrýva za jeho výmenou?

BRATISLAVA. „Ak by som si mal vybrať medzi Lukom a svojou manželkou, našli by ste ma u môjho právnika. Pripravoval by som sa na rozvod.”

To sú slová Marka Cubana, bývalého majiteľa klubu Dallas Mavericks v NBA, z roku 2020.

Tím z Texasu vlastnil viac než dve desaťročia. Kúpil ho za 200 miliónov dolárov. Keď ho pred rokom predal, za väčšinový podiel zinkasoval 3,5 miliardy dolárov.

NBA je mohutný, no často krutý biznis. Potvrdilo to nedeľné ráno. Fanúšikovia v Európe sa zobúdzali do šialeného dňa.