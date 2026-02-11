Prievidza neudržala v nabitej skupine tretie miesto. V rozlúčke nestačila na Lisabon


Joe Toussaint (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA (EP FIBA). (Autor: TASR)
TASR|11. feb 2026 o 22:43
Prievidza prehrala o 21 bodov.

Európsky pohár FIBA 2025/2026 - skupina M

Sporting CP Lisabon - BC Prievidza 93:72 (51:46)

Najviac bodov Lisabonu: Swenson 24, Robinson 19 (10 doskokov), Amarante 15

Zostava a body Prievidze: Thomas 15, Hlivák 13, Tolbert 8, Toussaint a Zelizňák po 2 (Maring 11, Reynolds 9, Smith 8, Bishop 5, Novák 0)

TH: 12/8 - 22/17, fauly: 21 - 16, trojky: 14 - 8

Rozhodovali: Garcia (Šp.), Tsibouris (Gréc.), Bongiorni (Tal.)

Štvrtiny: 24:21, 27:25, 27:12, 14:15.

Basketbalisti BC Prievidza sa rozlúčili s účinkovaním v druhej fáze Európskeho pohára (EP FIBA) neúspechom.

V záverečnom vystúpení v M-skupine prehrali v súboji o tretie miesto s portugalským Sportingom CP Lisabon 73:92.

Zverenci trénera Garetha Murrayho tak obsadili štvrtú pozíciu s bilanciou jednej výhry a piatich prehier.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Oba tímy už síce nemali nárok na účasť vo štvrťfinále aktuálneho ročníka EP FIBA, ale v hre bolo tretie miesto v tabuľke M-skupiny a tiež vylepšenie koeficientu do ďalšieho ročníka európskych súťaží.

Od úvodu boli družstvá naladené ofenzívne, hrali vyrovnanú a otvorenú partiu. Po prvej štvrtine prehrávala Prievidza len rozdielom jedného útoku - 21:24.

Podobne po dlhší čas vyzerala aj druhá časť, akurát v nej slovenský zástupca robil väčšie množstvo chýb, čo Sporting efektívne trestal.

V koncovke prišlo síce zlepšenie, ale Prievidza prehrávala po prvom polčase 46:51.

II. polčas:

Zverenci trénera Garetha Murrayho nezachytili ideálne nástup do tretej štvrtiny, na dlhšiu dobu sa strelecky odmlčali a súper sa tak mohol prvýkrát v zápase dostať do dvojciferného vedenia.

Prievidza sa chvíľkovo vedela rovnať Lisabonu, ale do štvrtej 10-minútovky išla už s 20-bodovým mankom (58:78).

Vidina triumfu na záver účinkovania v EP FIBA sa síce vzďaľovala, ale v hre bolo aspoň lepšie skóre zo vzájomných zápasov a udržanie tak tretieho miesta v tabuľke.

S blížiacou sa koncovkou sa Prievidza zlepšila na oboch stranách palubovky, ale na udržanie aktuálnej pozície v M-skupine to nestačilo.

Tabuľka skupiny M

