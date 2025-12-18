Levice spoznali svojho súpera v Lige majstrov. Čeliť budú poprednému nemeckému tímu

Patrioti Levice spoznali svojho súpera v kvalifikácii do fázy víťazov basketbalovej Ligy majstrov.
Začiatkom roku 2026 sa stretnú s popredným nemeckým klubom Würzburg. Rozhodli o tom stredajšie zápasy Ligy majstrov.
Würzburg skončil vo svojej skupine E na druhom mieste za tureckým Galatasarayom. Na konte má len dve prehry, práve s víťazom skupiny. Zvyšné štyri duely zvládol s víťazným koncom.
V minulom ročníku sa Würzburg prebojoval až do semifinále najvyššej nemeckej súťaže, keď pred bránami finále vypadol s Ulmom.
Kvalifikácia fázy víťazov sa hrá štýlom dvojzápasu. Najskôr by sa mali Levice predstaviť na palubovke súpera, druhý zápas neskôr na domácej.