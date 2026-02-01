Krejčího čaká v NBA nová výzva. Atlanta ho vymenila, sťahuje sa na severozápad

Český basketbalista Vít Krejčí odchádza v NBA z Atlanty do Portlandu. Za Hawks nastupoval 25-ročný rozohrávač od roku 2022.
Podľa ESPN ho Atlanta vymenila za pivota Duopa Reatha a dve voľby v druhom kole draftu.
Krejčí sa v NBA presadil ako piaty český basketbalista. Prvú sezónu strávil v Oklahoma City, potom sa stal hráčom Atlanty. S tou v júli 2024 uzavrel štvorročnú zmluvu na desať miliónov dolárov.
Portlandu patrí v Západnej konferencii deviate miesto, usiluje sa o postup do play off.
Krejčí doteraz v NBA odohral 184 zápasov. V tejto sezóne má na konte 46 stretnutí, z toho osem v základnej zostave, a priemery deväť bodov, 2,1 doskoku a 1,5 asistencie na zápas.
S úspešnosťou streľby trojbodových košov 42,3 percenta sa radí do najlepšej dvadsiatky v lige.
Reatha už pritom v tomto ročníku Atlanta nevyužije, dvadsaťdeväťročný pivot sa vo štvrtok podrobil operácii nohy.
