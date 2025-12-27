Tréner Lakers skritizoval výkony tímu: Míting nebude komfortný, nemáme dostatočný záujem

Na maródku navyše po dueli s Houstonom pribudol rozohrávač Austin Reaves.

Tréner basketbalistov Los Angeles Lakers JJ Redick skritizoval aktuálny prístup a výkony svojho tímu. Urobil tak po piatkovej prehre s Houstonom Rockets 96:119.

Pre Lakers to bola tretia prehra za sebou, celkovo šiesta z ostatných desiatich duelov v zámorskej NBA.

„Nemáme dostatočný záujem, to ma najviac trápi. Nestaráme sa o veci, ktoré sú dôležité a patria k životu profesionála. Svojim zverencom som povedal, že sobotňajší tréning a míting nebude komfortný. Ďalších 53 zápasov proste nebude takto vyzerať,“ cituje ESPN vyjadrenie Redicka.

Jeho tím je síce v tabuľke Západnej konferencie na štvrtej pozícii s pozitívnou bilanciou, ale proti Houstonu prehral 23-bodovým rozdielom.

„Snaha a realizácia, ak tieto dve veci robíme na vysokej úrovni, tak sme dobrým tímom. Je to aj o konzistentnosti výkonov,“ dodal kouč Lakers.

Na maródku navyše po dueli s Houstonom pribudol rozohrávač Austin Reaves, pre natiahnuté ľavé lýtko by nemal byť k dispozícii minimálne najbližší mesiac.

Pre rovnaké zranenie už v aktuálnom ročníku vynechal tri zápasy. Reaves patrí k štatistickým lídrom tímu, priemerne dosahuje v zápasoch 26,6 bodu, 5,2 doskoku a 6,3 asistencií.

