VIDEO: Dončičov návrat na palubovku nepomohol Lakers. Obhajca opäť padol v šlágri

Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v zámorskej NBA ôsmy duel za sebou. Vo vianočnom šlágri uspeli na palubovke lídra súťaže Oklahoma City 117:102 a upevnili si druhú priečku v Západnej konferencii.
De'Aaron Fox sa na úspechu Spurs podieľal 29 bodmi, hviezdny Victor Wembanyama nastúpil z lavičky a za 26 minút nazbieral 19 bodov a 11 doskokov.
Oklahoma prehrala štvrtý z uplynulých šiestich zápasov napriek 22 bodom z rúk Shaia Gilgeousa-Alexandra. San Antonio zdolalo obhajcu titulu tretíkrát za uplynulé necelé dva týždne.
„Vždy sa snažíme sťažiť zápas pre ich najväčšie hviezdy a myslím, že sa nám to darí. Máme v tíme hráčov, ktorí dokážu nazbierať dostatočné množstvo bodov a ak udržíte Oklahomu na 102 bodoch, máte šancu na výhru,“ povedal Fox po zápase pre televíziu ESPN.
Newyorskí Knicks uspeli doma v stretnutí s Clevelandom Cavaliers tesne 126:124.
V Madison Square Garden dokázali zmazať v záverečnej štvrtine 17-bodové manko, k čomu 34 bodmi pomohol Jalen Brunson. Rovnaký počet nastrieľal v drese hostí Donovan Mitchell.
Tretiu prehru v sérii zaznamenali hráči Los Angeles Lakers napriek tomu, že sa do ich zostavy po krátkej absencii vrátil Slovinec Luka Dončič.
Nastrieľal 25 bodov, jeho tím však podľahol Houstonu 96:119. V drese víťazov mal Amen Thompson 26 bodov, Kevin Durant pridal 25.
Hviezdny rozohrávač Dončič si poranil nohu uplynulý víkend v derby s Los Angeles Clippers a nehral potom proti Phoenixu.
Srb Nikola Jokič zaznamenal triple-double za 56 bodov, 16 doskokov a 15 asistencií a výrazne sa tak podieľal na víťazstve Denveru nad Minnesotou 142:138 po predĺžení. V drese hostí nazbieral Anthony Edwards 44 bodov.
„Bol to šialený zápas. V prvom aj v druhom polčase sa im podarilo stiahnuť náš náskok, no my sme si napokon našli spôsob ako ich zdolať. Aj napriek zraneniam je každý v tíme pripravený zaskočiť a ukázať svoje schopnosti,“ vyhlásil Jokič.
NBA - piatok, 26. december
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28)
Najviac bodov: Brunson 34, Clarkson 25, Kolek 16 - Mitchell 34, Garland 20 (10 asistencií), Tyson 16
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 102:117 (36:41, 24:28, 19:26, 23:22)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 22, Hartenstein 13 (12 doskokov), Caruso a Williams po 12 - Fox 29, Castle a Wembanyama po 19 (11 doskokov)
Golden State Warriors - Dallas Mavericks 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27)
Najviac bodov: Curry 23, Melton 16, Butler a Horford po 14 - Flagg 27, Williams 26, Marshall a Washington po 14 (10 doskokov)
LA Lakers - Houston Rockets 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)
Najviac bodov: Dončič 25, James 18, Reaves 12 - Thompson 26, Durant 25, Smith Jr. 16
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 142:138 pp (32:29, 25:26, 35:23, 23:37 - 27:23)
Najviac bodov: Jokič 56 (16 doskokov a 15 asistencií), Murray 35 (10 asistencií), Hardaway 19 - Edwards 44, Randle 32, McDaniels 21
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia