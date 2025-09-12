Má náročnú situáciu. Bývalý hráč NBA podstupuje liečbu nádoru mozgu

NEW YORK. Bývalý americký basketbalista Jason Collins podstupuje vo veku 46 rokov liečbu nádoru mozgu. Vo štvrtok to v mene jeho rodiny oznámilo vedenie NBA.
„Ambasádor NBA a veterán s 13 sezónami v NBA Jason Collins v súčasnosti podstupuje liečbu nádoru na mozgu.
Jason a jeho rodina vítajú vašu podporu a modlitby a láskavo žiadajú o súkromie, aby sa mohli naplno venovať Jasonovmu zdraviu a pohode,“ citovala agentúra DPA z vyhlásenia zámorskej súťaže.
Collins v roku 2013 ako prvý hráč v histórii NBA otvorene prehovoril o svojej homosexualite.
Profiligovú kariéru odštartoval v tíme New Jersey Nets, neskôr pôsobil aj v kluboch Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards a Brooklyn Nets.
V 735 zápasoch zaznamenal v priemere 3,6 bodu a 3,7 doskoku. Kariéru ukončil v novembri 2014 a odvtedy pôsobí ako ambasádor NBA Cares a obhajca inklúzie LGBTQ+ v športe.