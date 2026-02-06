Prvýkrát bude pôsobiť mimo Los Angeles. Chorvát patrí medzi najlepších pivotov v lige

Elitný basketbalový pivot Ivica Zubac bude pokračovať v kariére v NBA v Indiane. Do aktuálne najslabšieho tímu Východnej konferencie zamieril chorvátsky hráč z Los Angeles Clippers.
Spolu s ním sa presunul aj krídelník Kobe Brown a klub z Kalifornie za to podľa informácií na svojom webe získal druhého najlepšieho strelca Pacers v tejto sezóne Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona a tri voľby v draftoch, z toho dve v prvom kole.
Zubac hrá zámorskú ligu desiaty rok a prvýkrát bude pôsobiť mimo Los Angeles, kde kariéru v NBA začal v roku 2013 v Lakers. Patrí v súčasnosti k najlepším podkošovým hráčom v súťaži, v tejto sezóne je 213 cm vysoký hráč piaty v štatistike doskakovania s 11 ziskami za zápas.
V minulom ročníku zapisoval v priemere dokonca 12,6 doskoku na stretnutie, čo stačilo na štvrté miesto. V lige odohral vyše 600 zápasov s dlhodobým priemerom 10,5 bodu.
"V každej z posledných dvoch sezón zaznamenal (v celkovom priemere) double double a pod košom je to absolútne monštrum," uviedli Pacers.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: