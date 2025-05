Inter sa dostal Leviciam pod kožu a môže prepísať históriu. Expert: Hráči umrú pre titul

„Bolo by to niečo neskutočné,” tvrdil pred zápasom v štúdiu JOJ Šport bývalý šampión slovenskej basketbalovej ligy a súčasný tréner majstra ženskej extraligy Piešťanských Čajok Peter Jankovič.

„Verím, že budeme prví, komu sa to podarí,” smial sa pred štvrtým duelom finálovej série Tipos SBL Matej Majerčák. Rozohrávač Interu dúfa, že sa žlto-čiernym podarí prekonať históriu.

Do GoPass Arény prišlo 3212 divákov, medzi ktorými bola napríklad aj hviezda futbalového Slovana Dávid Strelec.

Patrioti ale v druhej štvrtine vybuchli. Prehrali ju výsledkom 10:26 a Inter sa chopil vedenia, ktoré kontroloval až do konca, a to pred zrakom rekordnej návštevy.

Inter do štvrtého finálového zápasu nevstúpil dobre. Levice viedli v úvodných minútach 20:12 a vyzeralo to, že v sérii potvrdia mečbal.

Na snímke sprava Shamiel Stevenson (Inter) a Ozren Pavlović (Levice) počas štvrtého finálového zápasu play off Tipos SBL v basketbale mužov medzi Inter Bratislava - Patrioti Levice. (Autor: TASR)

„Dnes to vzal viac Stevenson, ale musím pochváliť celý tím za obranu, ktorú sme predviedli,” doplnil chorvátsky tréner.

„Inter sa im dostal pod kožu,” myslí si Peter Jankovič a pokračuje: „Dokázal vyhrať u nich, teraz doma. Dnes to bol najjednoznačnejší zápas. V týchto zápasoch je to o obrane, o chcení. Fyzická hra je na strane Interu.”

Na snímke tréner basketbalistov Levíc Michal Madzin počas štvrtého finálového zápasu play off Tipos SBL v basketbale mužov medzi Inter Bratislava - Patrioti Levice. (Autor: TASR)

A čo ďalší expert? „Vypichol by som devätnásť útočných doskokov Interu. To bolo to, čo zdobilo v prvých dvoch zápasoch Levice,” poznamenal Marek Kozlík, päťnásobný majster slovenskej ligy pre JOJ Šport.