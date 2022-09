Tréner Bostonu pyká za románik. Klub ho suspendoval na celú sezónu

"Chcel by som sa ospravedlniť hráčom, fanúšikom a mojej rodine za to, že som ich sklamal. Je mi ľúto, že som klub doviedol do tejto situácie. Rozhodnutie tímu akceptujem. K rešpektu k všetkým zúčastneným sa zdržím ďalších komentárov," zverejnil Udoka v stanovisku, ktoré cituje aj AFP.