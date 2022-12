Grinerová je po desiatich mesiacoch doma, k výmene prišlo v Abú Zabí

Moskva ju vo štvrtok prepustila výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. Ten si odpykával väzenský trest v USA.

Zadržali ju ešte vo februári, keď u nej v batožine na moskovskom letisku Šeremetevo objavili konopný olej slúžiaci ako náplň do elektronickej cigarety, ktorý je v Rusku zakázaný.

NEW YORK. Americká basketbalistka Brittney Grinerová sa takmer po desiatich mesiacoch vrátila do vlasti.

K výmene došlo podľa informácií agentúry AP v Spojených arabských emirátoch v meste Abú Zabí, pričom americká strana prisľúbila 32-ročnej basketbalistke špeciálnu zdravotnú starostlivosť.

But, známy aj pod prezývkou "Obchodník so smrťou", je jeden z najvynaliezavejších priekupníkov so zbraňami. V USA si odpykával 25-ročný trest za sprisahanie a podporu teroristickej organizácie.

Pojednávanie sa začalo v júli

Súdne pojednávanie sa začalo 1. júla a Moskva argumentovala tým, že látka je zakázaná aj v niektorých štátoch USA.

Grinerovej hrozilo desať rokov za mrežami a americká verejnosť začala vytvárať tlak na svoje autority, aby ohľadom prípadu podnikli razantnejšie kroky. Iniciatívu podporili aj hráči NBA a WNBA.

Basketbalistka priznala na druhom súdnom pojednávaní vinu, ale povedala, že nemala žiadny zločinný úmysel a tvrdila, že prítomnosť oleja spôsobilo unáhlené balenie.