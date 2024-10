Pohárovú Európu si platia sami. Je to výzva, ale aj katastrofa, tvrdia slovenské kluby

BRATISLAVA. Slovenský klubový basketbal má za sebou veľkolepé zápasy. Do našich končín zavítali kluby z najlepšej ligovej súťaže v Európe – Španielska. Do Levíc prišla Zaragoza, do Prievidze Bilbao.

„Bol to výnimočný večer,” vravel pre Sportnet Matthias Haufer, športový riaditeľ BC Prievidza. „Pre prievidzský a slovenský basketbal to bola veľká vec,” opísal zápas so španielskym Bilbaom.

V zápase síce uspel favorit z Pyrenejského polostrova, no jeho návštevu si užili. „Vždy chcete samozrejme vyhrať, no Bilbao potvrdilo svoju kvalitu. Všetko bolo skvelé, najmä fanúšikovia, ktorí vytvorili famóznu atmosféru,” dodal Haufer.