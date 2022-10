Búrlivák Green napadol spoluhráča pre peniaze, píšu zámorské médiá

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Do začiatku nového ročníka NBA ostáva iba pár dní. Prípravné zápasy sú už v plnom prúde a sociálne siete zaplavujú videá tímov, ktoré sa s úsmevom tešia na základnú časť sezóny. V Dallase je zvykom, že v tíme panuje skvelá nálada a atmosféra, ktorú tím potvrdil videom na medzinárodný deň úsmevu. Majstrovský tím Golden State Warriors sa roky vyznačuje skvelou chémiou na i mimo palubovky. Hovorí o tom aj dlhoročné pôsobenie hráčov v tíme, ako napríklad Stephen Curry, Klay Thompson či Draymond Green.

Táto trojica bola spoločne na palubovke pri výhre každého zo štyroch titulov za posledných osem rokov. Curry je bezpochyby najlepším hráčom v tíme. To ale neznamená, že má rozhodujúci hlas na palubovke. Draymond Green je hráč, ktorý možno nemá toľko talentu, ale ukázal, ako ďaleko vás dostane tvrdá práca. Nemá najlepšiu streľbu, driblink či dokonca atletickú postavu. Na palubovke ale vždy za sebou zanechá stopu.

Stopu mal pravdepodobne na tvári aj jeho spoluhráč Jordan Poole. Draymond Green mu počas tímového tréningu vrazil päsťou do tváre. Z celého incidentu uniklo na verejnosť video, ktoré prinieslo TMZ. To malo podľa neoverených informácií zaplatiť neuveriteľných 2,6 milióna dolárov zamestnancovi v tíme Warriors, ktorý im video ponúkol. „Takéto veci sa stávajú. Nikomu sa to nepáči, nepodporujeme to, ale stáva sa to," citoval generálneho manažéra Warriors Boba Myersa ESPN.

Rovnako priznal, že Draymond sa ospravedlnil pred celým tímom a nie priamo mladému basketbalistovi. „Draymond sa ospravedlnil tímu a Jordan bol v miestnosti. Pokiaľ ide o akékoľvek suspendovanie, trest či pokutu, budeme to riešiť interne,” dodal Myers. V roku 2017 vedenie Chicaga Bulls suspendovalo Bobbyho Portisa za to, že udrel spoluhráča Nikolu Mirotiča, ktorý utrpel zlomeniny tváre a otras mozgu. VIDEO: Potýčka medzi Jordanom Pooleom a Draymondom Greenom

Každá organizácia v NBA by mala vedieť, ako vytvoriť pre svojich hráčov prostredie bez takéhoto správania. Aj pri ostrých výmenách názorov je neprijateľné, aby jeden hráč udrel druhého. Fakt, že Poole neutrpel vážne zranenie by nemal zavážiť pri rozhodovaní o treste pre Greena. Vedenie NBA sa nezapája do interných záležitostí a sporov v tímoch. Je na vedeniach v tíme, ako sa s takýmito situáciami vyrovnajú. Nahnevala Greena zmluva pre mladíka? Nič ešte nie je 100-percentné, ale Jordan Poole by mal s tímom podpísať nový kontrakt v hodnote 130 miliónov dolárov na štyri roky. Tím má čas do 17. októbra, deň pred začiatkom sezóny, kedy sa finalizujú všetky “contract extensions”.

To znamená, že by si ročne prilepšil o 32,5 milióna dolárov, tým pádom by zarábal viac ako štvornásobný šampión NBA a defenzívny pilier v tíme Warriors Draymond Green. Pred touto sezónou požadoval Green kontrakt v hodnote 164 miliónov na päť rokov. Za rok by dostával rovnako ako Poole. Štvornásobná All-Star NBA však vyšla naprázdno. Warriors sa bránili aj svojou “luxury tax”. V NBA, rovnako ako v každom prestížnom športe v Severnej Amerike, platí platový strop. Ak ho prekročíte, musíte platiť obrovskú čiastku navyše.

Ak by Jordan Poole dostal nový kontrakt, Warriors by v blížiacej sa sezóne zaplatili viac ako 200 miliónov dolárov naviac, čo je rekord v NBA. Celú situáciu tak mohla vyvolať aj rošáda okolo kontraktu Draymonda Greena. „Z môjho pohľadu...nemyslím si, že to súviselo s tým, kto je ako platený," povedal pred novinármi Myers. „Necítim to tak, urobte si vlastné závery. Pravdepodobne je dôležitejšie, čo si o tom myslia hráči, ako to, čo si myslím ja, ale opakujem, ja to tak nevidím,” dodal.

Hviezda tímu Golden State Stephen Curry zdieľala názor svojho generálneho manažéra. Podľa rozohrávača nešlo o záležitosť pre peniaze. „Z toho, čo cítim a z toho, čo bolo povedané, nie. Verím tomu,” povedal dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA. Draymond urážanie hráčov toleroval Jeden z najznámejších basketbalových novinárov za oceánom Zachary Lowe prišiel s teóriou, že práve toto je podľa neho dôvod potýčky. „Moja teória bola, aj keď mi bolo povedané, že to nie je pravda. Ak by som bol Jordan Poole, ako by som mohol do Draymonda rypnúť?

Iba ak by som reagoval štýlom, ‘Hej, Draymond Green, máš štyri prstene a budeš členom v sieni slávy. Chystám sa zarobiť viac peňazí ako ty na základe jednej dobrej sezóny v NBA’. Ale bolo mi dôrazne povedané, že to tak nebolo. V skutočnosti je Poole chlap, o ktorom mi bolo povedané, že sa o peniaze až tak nestará,” povedal Lowe vo svojom podcaste The Lowe Post. Draymond Green prednedávnom v jednom podcaste prezradil, že od momentu, kedy prišiel Poole do tímu, začal počas tréningov a kempov otvárať ústa na každého (tzv. “trash talking”).