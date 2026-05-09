Basketbalová Liga majstrov má nového šampióna. Lotyšský tím získal premiérovú trofej

Hráči BC Rytas Vilnius oslavujú zisk trofeje (Autor: X/Basketball Champions League)
TASR|9. máj 2026 o 23:40
Finálový zápas rozhodlo predĺženie.

Basketbalisti BC Rytas Vilnius sa stali víťazmi 10. ročníka Ligy majstrov.

V sobotňajšom finále Final Four turnaja v Barcelone zvíťazili nad vlaňajším semifinalistom AEK Atény 92:86 po predĺžení a triumf v súťaži oslavujú prvýkrát v histórii.

V súboji o tretie miesto uspel obhajca titulu Unicaja Malaga nad La Laguna Tenerife 85:80.

Final Four Ligy majstrov FIBA 2025/2026 - výsledky:

finále:

AEK Atény - BC Rytas Vilnius 86:92 pp (42:25)

Najviac bodov: Nunnally 23, Bartley 20, Feazell 15 - Lukošius 23, Harding 16, Smith 11

zápas o 3. miesto:

Unicaja Malaga - La Laguna Tenerife 85:80 (41:45)

Najviac bodov: Audige 15, Tillie 13, Kalinoski 12 - Mills 23, Shermadini 14, Fernandez 13

