Bez Dončiča to nejde. Lakers padli aj doma a na obrat v sérii budú potrebovať zázrak

správu aktualizujeme...
Basketbalisti Oklahomy City Thunder majú na dosah finále Západnej konferencie NBA.
Obhajcovia titulu a víťazi základnej časti vedú v 2. kole play off nad Los Angeles Lakers bez zraneného Luku Dončiča 3:0 na zápasy, keď v noci na nedeľu zvíťazili na palubovke súpera presvedčivo 131:108.
Cleveland zvíťazil doma nad Detroitom 116:109 a znížil stav série na 1:2.
NBA - 2. kolo play-off:
Semifinále Východnej konferencie
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 116:109
/stav série: 1:2/
Semifinále Západnej konferencie
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 108:131
/stav série: 0:3/