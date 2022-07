Šampión NBA požaduje väčší plat. Raz sa už obetoval

Nemá v rukách ani umenie predriblovať cez troch brániacich hráčov alebo strieľať body spoza perimetra, no aj napriek tomu patrí medzi najlepších hráčov na palubovke.

To by automaticky znamenalo menej priestoru na palubovke pre Greena. Warriors sa ale nechceli vzdať vo výmene za Lova Klaya Thompsna, ktorý bol pravou rukou Stepha Curryho na rozohrávke. Trejd teda neprešiel a Love podpísal zmluvu v Clevelande.

Ani jeden tím to dnes pravdepodobne neľutuje. Je zábavné, že niekedy sú najlepšie tie výmeny, ktoré sa nakoniec nestanú. Warriors dali šancu Thompsnovi a ten sa ukázal ako pilier k vybudovaniu majstrovskej zostavy.

V ďalšej sezóne by mal podľa tohto kontraktu zarobiť 25,8 milióna dolárov, čo je 4. najvyšší plat v tíme, za Currym (48 mil.), Thompsnom (40,6 mil.) a Wigginsom (33,6 mil.).





Ak by sa Warriors rozhodli ponúknuť Greenovi maximálne predĺženie kontraktu, generálny riaditeľ a majiteľ tímu Joe Lacob, by musel platiť pekne mastnú ‘luxury tax’. Už v minulej sezóne musel zaplatiť 170 miliónov dolárov navyše.

V najbližšej sezóne to vychádza na 181 miliónov dolárov a to nepočítame možnú zmluvu Draymonda Greena. Suma by prekonala 200 miliónovú hranicu.