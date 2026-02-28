Piešťanské Čajky s prvým neúspechom v nadstave. V šlágri utrpeli vysokú prehru

Na snímke hráčky (Piešťanské Čajky).
Na snímke hráčky (Piešťanské Čajky). (Autor: TASR)
TASR|28. feb 2026 o 22:00
ShareTweet0

Priebežný líder doplatil najmä na nevydarenú druhú polovicu zápasu.

Basketbalistky Piešťanských Čajok ukončili v sobotu 15-zápasovú šnúru víťazstiev v Tipos extralige žien.

V šlágri 7. kola nadstavbovej skupiny o 1.-6. miesto podľahli Ružomberku 69:91. Priebežný líder doplatil najmä na nevydarenú druhú polovicu zápasu, v ktorej dovolil súperkám nazbierať 52 bodov.

Duel vyšiel najmä domácej dvojici Zoe Smithová a Oľga Jackovecová, obe si pripísali zhodne po 25 bodov a 10 doskokov. 

V ďalších zápasoch tretia Slávia ŠKP Banská Bystrica zdolala YOUNG ANGELS Košice 70:54 a Slovan si poradil so Šamorínom jednoznačne 76:34.

Tipos extraliga žien - nadstavbová časť:

skupina o 1.-6. miesto – 7. kolo:

BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín 76:34 (46:18)

Najviac bodov: Tripkovičová 19, Rodáková 15, Solmošiová a Ošťádalová po 11 - Slamová a Pančuková po 10, 88 divákov

Slávia ŠKP Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice 70:54 (44:25)

Najviac bodov: Urbanová 10, Žilinská, Tulonenová a Chovaníková všetky po 9 - Hudecová 10, Kaňuchová a Johnsonová po 8, 170 divákov

MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 91:69 (39:46)

Najviac bodov: Smithová a Jackovecová po 25 (obe po 10 doskokov), Andělová 13 - Moravčíková 20, Farcyová 14, Herminjardová 12, 510 divákov

Tabuľka - skupina o 1.-6. miesto

skupina o 7.-10. miesto - 4. kolo:

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice 87:65 (44:43)

Najviac bodov: Krajčírová 19, Miková 15, Šafáriková 14 - Kašperanová 26, Czakóová 13, Lešková 8, 100 divákov

Tabuľka - skupina o 7.-10. miesto

Basketbal

Basketbal

    Basketbal (Ilustračná fotografia).
    Basketbal (Ilustračná fotografia).
    VIDEO: Útoky Iránu zasiahli aj do Euroligy. Predčasne museli ukončiť mládežnícky turnaj
    dnes 22:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Piešťanské Čajky s prvým neúspechom v nadstave. V šlágri utrpeli vysokú prehru