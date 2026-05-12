Blíži sa LeBronov koniec? Legende NBA sa skončila sezóna a zmluva vypršala

LeBron James (Autor: TASR/AP)
ČTK|12. máj 2026 o 11:36
O budúcnosti sa rozhodne neskôr.

LeBron James nedokázal bezprostredne po vyradení basketbalistov Los Angeles Lakers z play off NBA povedať, aká bude jeho budúcnosť.

Či 42-ročný najlepší strelec ligy na jeseň nastúpi do svojej 24. sezóny, sa rozhodne neskôr. Zmluva s Lakers mu vypršala, môže sa ocitnúť na voľnom trhu.

"Mám veľa času na to, aby som si oddýchol, aby som vyhodnotil situáciu s rodinou, prehovoril si s nimi a strávil s nimi nejaký čas. A keď príde čas, samozrejme sa dozviete, ako som sa rozhodol,“ povedal štvornásobný víťaz ligy po pondelňajšej porážke s Oklahomou City.

V Lakers bol tretím strelcom za Lukou Dončičom a Austinom Reavesom. V základnej časti NBA mal priemer 20,9 bodu na zápas, v play off potom pri Dončičovej absencii 23,2 bodu.

"Na svoj rok sa nepozerám ako na sklamanie, to je isté. Ocitol som sa v situáciách, v ktorých som nikdy predtým nehral.

Nikdy v živote som nebol treťou voľbou, potom som sa naopak musel vrátiť do úlohy, na ktorú som zvyknutý z celej kariéry," opísal James, ktorý za Lakers hral od roku 2018.

Predtým nastupoval za Cleveland a Miami.

