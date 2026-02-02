Nemecký majster sveta opäť mení klub. Nie je ďaleko od prekonania rekordu ligy

Kapitán nemeckých majstrov sveta a Európy Dennis Schröder bude hrať v NBA už za jedenásty klub.
Tridsaťdvaročný basketbalista sa v rámci výmeny štyroch hráčov medzi tromi tímami sťahuje zo Sacramenta do Clevelandu.
Za Sacramento hral Schröder od leta. V drese Kings nastúpil väčšinou z lavičky do 40 zápasov, v ktorých priemerne zaznamenal 12,8 bodu a 5,3 asistencie. Kým Sacramento je posledné v Západnej konferencii, Cavaliers na Východe mieria do play off.
Zo Schrödera sa stal cestovateľ až v posledných rokoch. Úvodných päť sezón v NBA odohral v Atlante, potom hral dva roky za Oklahomu a v roku 2020 začalo jeho rýchle striedanie angažmánu.
Postupne boli jeho zamestnávateľmi kluby Los Angeles Lakers, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit a Sacramento. Rekordérom je v tomto ohľade Ish Smith, ktorý hral za 13 tímov,
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: