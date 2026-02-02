Nemecký majster sveta opäť mení klub. Nie je ďaleko od prekonania rekordu ligy

Dennis Schroder a Diogo Gameiro.
Dennis Schroder a Diogo Gameiro. (Autor: TASR/AP)
ČTK|2. feb 2026 o 07:23
ShareTweet0

Úvodných päť sezón v NBA odohral v Atlante.

Kapitán nemeckých majstrov sveta a Európy Dennis Schröder bude hrať v NBA už za jedenásty klub.

Tridsaťdvaročný basketbalista sa v rámci výmeny štyroch hráčov medzi tromi tímami sťahuje zo Sacramenta do Clevelandu.

Za Sacramento hral Schröder od leta. V drese Kings nastúpil väčšinou z lavičky do 40 zápasov, v ktorých priemerne zaznamenal 12,8 bodu a 5,3 asistencie. Kým Sacramento je posledné v Západnej konferencii, Cavaliers na Východe mieria do play off.

Zo Schrödera sa stal cestovateľ až v posledných rokoch. Úvodných päť sezón v NBA odohral v Atlante, potom hral dva roky za Oklahomu a v roku 2020 začalo jeho rýchle striedanie angažmánu.

Postupne boli jeho zamestnávateľmi kluby Los Angeles Lakers, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit a Sacramento. Rekordérom je v tomto ohľade Ish Smith, ktorý hral za 13 tímov,

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Dennis Schroder a Diogo Gameiro.
    Dennis Schroder a Diogo Gameiro.
    Nemecký majster sveta opäť mení klub. Nie je ďaleko od prekonania rekordu ligy
    dnes 07:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Nemecký majster sveta opäť mení klub. Nie je ďaleko od prekonania rekordu ligy