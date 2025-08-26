Kontroverzný Rodman velebí Putina: Požičal mi Lamborghini, je to super chlap

BRATISLAVA. Bývalý basketbalista Dennis Rodman, ktorý sa v 90. rokoch minulého storočia preslávil po boku Michaela Jordana v drese Chicaga Bulls, opäť zaujal svojimi výrokmi mimo palubovky.
V živom vysielaní populárneho streamera N3ona prezradil, že jeho najobľúbenejšou destináciou bolo Rusko, kde sa viackrát stretol s prezidentom Vladimirom Putinom.
„Rusko,“ odpovedal bez váhania Rodman na otázku, kam najradšej cestoval. „Putina poznám naozaj dobre, stretol som sa s ním päťkrát,“ uviedol legendárny basketbalista.
Šesťdesiatštyriročný Američan opísal, že ruský líder naňho urobil veľký dojem.
„Mal pri sebe topmodelky, neskutočné ženy. Má svoj vlastný hotel. Má Ferrari aj Lamborghini. Spýtal sa ma, či chcem Lamborghini, povedal som, že áno, a na týždeň mi jedno dal,“ spomínal Rodman na svoje zážitky z Ruska.
Nie je to pritom prvýkrát, čo sa niekdajší hviezdny pivot vyjadroval k svojmu vzťahu s Putinom. Už v roku 2023 hovoril o večeriach, na ktorých sa s ruským prezidentom stretával. „Vždy bol v sprievode 11 až 12 modeliek. No super chlap,“ uviedol Rodman.
Rodman hral v NBA v rokoch 1986 až 2000 a preslávil sa predovšetkým svojou obranou a doskokmi. Päťnásobný šampión najviac zažiaril po roku 1995 v Chicagu Bulls, kde sa stal súčasťou tzv. 3peatu – trojnásobného zisku titulu v rokoch 1996 až 1998.
Okrem športových úspechov je známy aj priateľstvom so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom.