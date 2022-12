Ruský diplomat Riabkov: Výmena Grinerovej je možná do konca roka

MOSKVA. Zástupca ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov si myslí, že Rusi a Američania by sa do konca roka 2022 mohli dohodnúť na výmene väzňov, ktorá by zahŕňala americkú basketbalistku Brittney Grinerovú.

Tridsaťdvaročná niekdajšia hviezda zámorskej WNBA si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody na deväť rokov za pašovanie a prechovávanie drog v ruskej trestaneckej kolónii v republike Mordviansko, asi 350 km východne od Moskvy.

"Vždy je tu šanca. Bolo už niekoľko príležitostí a vyzeralo to tak, že dospejeme k dohode, ale, žiaľ, to sa zatiaľ nestalo.