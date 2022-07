Rusi reagujú na vyhlásenie vlády USA, Grinerovú zadržiavajú v zmysle zákona

MOSKVA. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová považuje za neúctivé vyhlásenia americkej vlády o tom, že basketbalistku Brittney Grinerovú zadržiavajú v moskovskom väzení neprávom.

Tridsaťjedenročná pivotka sa už na súde priznala k pašovaniu a prechovávaniu drog, aj keď poprela svoj úmysel porušiť zákon.

Vo vyšetrovacej väzbe je od 17. februára, keď jej po prílete do krajiny našli v batožine zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety.



"Ak americký občan pašuje drogy na našom území a nepopiera to, mal by podliehať ruským zákonom a nie tým, ktoré platia v San Franciscu, New Yorku alebo Washingtone.