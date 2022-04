Už 45 dní je vo väzení v Moskve, spoluhráčky jej vyjadrili podporu

MOSKVA. Hviezdnu americkú basketbalistku Brittney Grinerovú v neľahkých časoch podporili viaceré spoluhráčky z reprezentácie USA.

Tridsaťjedenročná pivotka je od 17. februára v moskovskom väzení a zotrvá tam minimálne do druhej polovice mája, keďže pri prílete do Ruska úrady v jej batožine odhalili zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety.

A za to jej hrozí väzenie až na desať rokov. Súdne pojednávanie sa uskutoční v máji v Moskve. Právnici basketbalistky sa situáciu rozhodli riešiť bez toho, aby na verejnosť smerovali akékoľvek vyhlásenia.