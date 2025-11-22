Bratislava privíta budúci rok mladé basketbalové nádeje. Cieľom je veľké podujatie

Na snímke vľavo tréner slovenskej mužskej reprezentácie Oliver Vidin (Ilustračná foto).
Na snímke vľavo tréner slovenskej mužskej reprezentácie Oliver Vidin (Ilustračná foto).
TASR|22. nov 2025 o 12:45
Rozhodla o tom európska sekcia Medzinárodnej basketbalovej federácie.

Od 10. do 19. júla 2026 sa v Bratislave uskutoční B-kategória majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov.

Rozhodla o tom európska sekcia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) na svojom zasadnutí v rumunskej metropole Bukurešti.

Aj ďalšie mládežnícke reprezentácie Slovenska spoznali dejiská budúcoročných turnajov.

Prítomní delegáti schválili podľa oficiálnej tlačovej správy väčšinu organizátorov mládežníckych ME 2026. „Jeden z hlavných strategických cieľov slovenského basketbalu je priniesť na slovenskú pôdu veľké podujatie.

Nie je tajomstvom, že sme neuspeli pri ambícii zorganizovať skupinovú fázu majstrovstiev Európy žien v roku 2027. Nekapitulovali sme, snažíme sa ďalej a verím, že v lete 2026 privítame na Slovensku významné mládežnícke podujatie.

Či to bude A-kategória do 18 rokov, alebo niečo iné, to sa uvidí,“ uviedol prednedávnom pre TASR prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Michal Ondruš.

Naposledy sa na Slovensku uskutočnil turnaj A-kategórie ME do 18 rokov v roku 2017 v Bratislave a Piešťanoch.

V Bratislave sa napokon predstaví najstaršia mládežnícka kategória. Slováci obsadili na tohtoročnom európskom šampionáte B-kategórie v Jerevane 18. miesto.

Pri návrate chlapčenského tímu do 18 rokov medzi európsku elitu sa na prelome júla a augusta (25. júla - 2. augusta 2026) predstavia na ME v talianskom Trente.

Dievčenské družstvá čakajú na budúci rok B-kategórie ME, tím do 18 rokov by mal vycestovať do Rumunska (31. júla - 9. augusta 2026) a kategória do 16 rokov má predbežne na programe účinkovanie v bulharskom Samokove (4. - 12. júla 2026).

    Bratislava privíta budúci rok mladé basketbalové nádeje. Cieľom je veľké podujatie
    dnes 12:45
