Tréner Portlandu sa cíti nevinný, povedal súdu. Hrozí mu až 20 rokov za mrežami

Tréner basketbalového klubu Portland Trail Blazers Chauncey Billups na súde kvôli nelegálnym pokerovým hrám vyhlásil, že sa cíti nevinný. Dnes stál pred federálnym súdom v Brooklyne kvôli obvineniu, že spolupracoval s mafiou na ovplyvňovaní ilegálnych pokerových hier.
Billups bol 23. októbra zatknutý a spolu s tridsiatimi ďalšími ľuďmi obvinený z podielu na rozsiahlom podvode so zmanipulovanými pokerovými hrami, ktoré organizovala mafia.
Podľa obžaloby lákal k pokeru hráčov, ktorí potom kvôli podvodom prostredníctvom moderných technológií prichádzali o milióny dolárov. O deň neskôr bol po súdnom pojednávaní v Oregóne prepustený na kauciu. Počas súčasného procesu je tak na slobode.
V prípade dokázania viny hrozí Billupsovi až dvadsať rokov väzenia. Deväťdesiatštyriročný kouč mal byť piatu sezónu na lavičke Trail Blazers, aktuálne má ale pozastavenú činnosť aj mzdu. Dočasným trénerom Portlandu je Tiago Splitter.
Ako hráč pôsobil Billups v NBA sedemnásť rokov. Bol najužitočnejším hráčom ligového finále v roku 2004, keď pomohol k triumfu Detroitu Pistons. Päťkrát sa dostal do All Star tímu a vlani bol uvedený do basketbalovej Siene slávy.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia