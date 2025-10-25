Komisár NBA sa vyjadril k škandálu trénera Portlandu. Bol som hlboko znepokojený, povedal

NEW YORK. Komisár zámorskej basketbalovej súťaže NBA Adam Silver sa prvýkrát od stávkarského škandálu vyjadril k zatknutiu trénera Portlandu Trail Blazers Chaunceyho Billupsa a hráča Miami Heat Terryho Roziera. Podľa jeho slov je najdôležitejšie zachovanie integrity súťaže.
Oboch zatkol vo štvrtok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v rámci vyšetrovania nelegálneho športového stávkovania. Roziera už vyšetrovali v roku 2023, keď sa stretol so zástupcami súťaže a FBI.
Výsledkom v tom čase bolo, že neporušil žiadne pravidlá NBA. Podozrivé stávky sa podľa ESPN datujú k 23. marcu 2023, keď v zápase Charlotte Hornets s New Orleans Pelicans boli vo viacerých štátoch pozastavené stávky na body, doskoky a asistencie Roziera.
V prípade Billupsa by malo ísť podľa amerických médií o nelegálny pokrový podvod, ktorý je napojený na organizovaný zločin a viaceré mafiánske rodiny. Napokon ich prepustili z väzby.
„Moja prvotná reakcia bola, že som bol hlboko znepokojený. Integrita súťaže je najdôležitejšia, to je najpodstatnejšie smerom k súťaži a jej fanúšikom.
Bolo to veľmi nepríjemné. Chcel by som sa ospravedlniť fanúšikov, že takéto niečo musíme teraz riešiť,“ cituje agentúra AP Silvera.
Billups je členom basketbalovej Siene slávy, počas hráčskej kariéry dopomohol okrem iného Detroitu Pistons k zisku titulu v NBA a sám sa stal najužitočnejším hráčom finálovej série v sezóne 2003/2004.
Od roku 2021 je v pozícii hlavného trénera Trail Blazers. Rozier je dlhoročnou stálicou súťaže, v súčasnosti je v poslednom roku štvorročnej zmluvy v hodnote takmer 100 miliónov amerických dolárov.
Vedenie súťaže okamžite suspendovalo Roziera a Billupsa. Dočasným trénerom Portlandu sa stal Tiago Splitter, pri svojej premiére na lavičke zvíťazil nad Golden State Warriors 139:119.
