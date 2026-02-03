Prievidza nemala šancu proti španielskemu superfavoritovi. Dominoval od úvodnej štvrtiny

Momentka zo zápasu Bilbao - Prievidza.
Momentka zo zápasu Bilbao - Prievidza. (Autor: BC Prievidza)
Prievidžanom patrí priebežne tretia pozícia skupiny M.

Európsky pohár FIBA - skupina M

Surne Bilbao Basket - BC Prievidza 93:51 (47:19)

Najviac bodov Bilbaa: Jaworski 19, Krampelj 16, Petrasek 13

Zostava a body Prievidze: Tolbert 9 /11 doskokov/, Thomas 6, Zelizňák 4, Bishop 2, Toussaint 1 (Smith 17 /13 doskokov/, Reynolds 5, Alihodžič 4, Hlivák 2, Jašš 1)

TH: 18/14 - 12/6, fauly: 15 - 20, trojky: 13 - 3

Rozhodovali: Zupančič (Slov.), Edis (Tur.), Grigioni (Tal.), štvrtiny: 24:8, 23:11, 25:12, 21:20.

Basketbalisti BC Prievidza prehrali v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v rámci M-skupiny na palubovke španielskeho Surne Bilbao Basket 51:93.

Po piatich odohraných zápasoch zostáva slovenský tím na treťom mieste tabuľky s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier.

S aktuálnou edíciou súťaže sa Prievidžania rozlúčia v stredu 11. februára o 20.30 h stretnutím proti portugalskému Sportingu CP Lisabon.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Favorit začal zápas úsekom 12:0 a hostia zastavili šnúru súpera svojím prvým košom až po vyše troch minútach. Domáci boli mimoriadne presní spoza perimetra a v prvom polčase si pomohli až 9 trojkami zo 16 pokusov.

VIDEO: Záznam zápasu Surne Bilbao Basket - BC Prievidza

Aj vďaka tomu išli do šatne s 28-bodovým vedením. Zverenci Garetha Murrayho sa nevedeli vyrovnať s defenzívou súpera, trápili sa v útoku a v prvom polčase dali len 19 bodov. 

II. polčas:

Bilbao pokračovalo po zmene strán v navyšovaní náskoku, ktorý činil v konečnom zúčtovaní 42 bodov.

Prievidžania napokon aspoň pokorili 50-bodovú hranicu, na čom sa 17 bodmi podieľal Naje Smith, ktorý pridal aj 13 doskokov. Hostia hrali najvyrovnanejšiu partiu v záverečnej štvrtine, ktorú prehrali 20:21.

Hlas po zápase

Maroš Zelizňák, hráč Prievidze: „Bol to náročný zápas. Hrali sme proti súperovi, ktorý hrá každý týždeň euroligový duel. Bola to pre nás lekcia. Musíme sa teraz zavrieť v šatni a sústrediť sa na derby proti Handlovej."

Tabuľka skupiny M

