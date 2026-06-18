Slovan čakajú skvelé európske tímy. Dostal licenciu do prestížnej súťaže

Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga (ABA liga 1) bude mať od sezóny 2026/2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska.
Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BC Slovan Bratislava.
Spolu s „belasými“ bude nováčikom v nasledujúcom súťažnom ročníku chorvátska Cibona Záhreb.
Aktuálny finalista Tipos SBL sa už dávnejšie prezentoval ambíciou vstúpiť do tohto projektu, napokon splnil všetky technické a finančné požiadavky súťaže.
Najvyššia úroveň Jadranskej ligy druhý rok po sebe navýšila počet účastníkov, z 18 na 20 klubov. Samotná súťaž sa opäť rozdelí na niekoľko fáz, nová sezóna odštartuje základnou časťou.
Historický moment pre Slovan
„Vstup do ABA Ligy je historický moment pre BC Slovan aj pre slovenský basketbal. Dlhé roky sme sa pozerali na to, ako hráči z krajín bývalej Juhoslávie vyrastajú v jednej z najlepších regionálnych súťaží Európy a následne sa presadzujú v Eurolige či NBA.
Dnes sa otvára príležitosť, aby podobnú cestu mohli absolvovať aj mladí hráči z Bratislavy a celého Slovenska.
Verím, že účasť v ABA Lige zvýši záujem detí o basketbal, pomôže nám rozvíjať mládežnícky systém a ukáže, že aj slovenský klub môže byť platnou súčasťou špičkového medzinárodného prostredia,“ hovorí Radoslav Rančík, generálny manažér BC Slovan Bratislava.
Klub z Pasienkov dlhodobo javí záujem o účasť v medzinárodných projektoch a nadnárodných súťažiach.
V minulosti bol ešte pod hlavičkou Interu súčasťou Alpsko-jadranského pohára, Európskeho pohára FIBA a dva roky hral Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL).
S napĺňaním našich cieľov to myslíme vážne
„Pri akvizícii športových klubov sme si v JTRE stanovili jasný záväzok: nebyť len pasívnym partnerom, ale reálnym akcelerátorom športového života v Bratislave a na Slovensku.
Účasť BC Slovan v tak elitnom formáte, akým je ABA Liga, dokazuje, že to s napĺňaním našich cieľov myslíme vážne. Basketbal v Bratislave dostáva nový náboj, ktorý pritiahne novú generáciu športovcov aj fanúšikov, ktorým prinesieme nevšedný celorodinný spoločenský zážitok.
Presne kvôli takýmto momentom sme sa rozhodli investovať do rozvoja klubového športu v Bratislave,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE