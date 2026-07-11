Mladým Slovenkám nevyšlo semifinále ME. Naďalej však môžu postúpiť medzi elitu

Slovenské basketbalistky do 20 rokov
Slovenské basketbalistky do 20 rokov (Autor: slovakbasket.sk)
TASR|11. júl 2026 o 21:37
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Portugalkám podľahli vysokým rozdielom.

ME v basketbale žien do 20 rokov - B-kategória

Semifinále:

Portugalsko - Slovensko 73:46 (36:18)

najviac bodov: Cl. Silvová 17, Ca. Silvová 12, Freireová 10 - M. Oravcová 16, Vondrysková 7, N. Oravcová, Da Cruzová a Chovaníková všetky po 5

Slovenské basketbalistky do 20 rokov nepostúpili do finále na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove.

V sobotňajšom semifinálovom stretnutí prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46:73.

Zverenky Juraja Suju zabojujú o postup do A-kategórie ME v zápase o bronz proti Čiernej Hore, ktorá podľahla v druhom semifinále Grécku 59:78.

Úspešnejší z nedeľňajšieho duelu, ktorý je na programe o 17.00 SELČ, získa záverečnú miestenku v najvyššej kategórii.

Basketbal

Basketbal

    Slovenské basketbalistky do 20 rokov
    Slovenské basketbalistky do 20 rokov
    Mladým Slovenkám nevyšlo semifinále ME. Naďalej však môžu postúpiť medzi elitu
    dnes 21:37
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