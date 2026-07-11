Slovenským basketbalistom nevyšiel na domácich ME ani druhý zápas, podľahli Švédsku

Slovenskí basketbalisti do 20 rokov
Slovenskí basketbalisti do 20 rokov (Autor: TASR)
TASR|11. júl 2026 o 20:56
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V tabuľke im patrí štvrté miesto.

ME v basketbale do 20 rokov - B-kategória

Skupina A:

Slovensko - Švédsko 70:83 (44:54)

Najviac bodov: Chlupis 20, Stanko 16 (11 doskokov), Hričo 9 - Fadiga 19, Tekeste 13, Amoran 12

Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V GoPass Aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70:83.

Ďalší duel zverencov trénera Mikela Odriozolu v základnej A-skupine je na programe v nedeľu o 18.00 h proti Azerbajdžanu.

Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.

Tabuľka skupiny A

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