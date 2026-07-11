Slovenským basketbalistom nevyšiel na domácich ME ani druhý zápas, podľahli Švédsku

ME v basketbale do 20 rokov - B-kategória
Skupina A:
Slovensko - Švédsko 70:83 (44:54)
Najviac bodov: Chlupis 20, Stanko 16 (11 doskokov), Hričo 9 - Fadiga 19, Tekeste 13, Amoran 12
Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V GoPass Aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70:83.
Ďalší duel zverencov trénera Mikela Odriozolu v základnej A-skupine je na programe v nedeľu o 18.00 h proti Azerbajdžanu.
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.