Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Prievidza nemala proti topfavoritovi žiadnu šancu

Nikolaos Persidis (PAOK), Fahro Alihodžič (Prievidza) a Antonios Koniaris (PAOK) bojujú o loptu v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA (EP FIBA).
Sportnet, TASR|21. jan 2026 o 20:57
Prievidžania ostávajú na tretej pozícii skupiny M.

Európsky pohár FIBA - skupina M

BC Prievidza - PAOK Solún 67:87 (29:42)

Prievidza: Tolbert a Toussaint po 12, Bishop 9, Thomas 8, Zelizňák 5 (Smith 10, Maring 4, Alihodžič 3, Hlivák a Novák po 0)

Najviac bodov - Solún: Tyree 16, Melvin 12, Jones 10

TH: 19/12 - 27/22, fauly: 20 - 24, trojky: 5 - 11

Rozhodovali: Aunkrogers (Lot.), Güngörová (Tur.), Hordov (Chor.)

Štvrtiny: 10:18, 19:24, 23:18, 15:27

Diváci: 2327

Basketbalisti BC Prievidza prehrali v záverečnom domácom zápase v rámci M-skupiny druhej fázy Európskeho pohára (EP FIBA) s gréckym PAOK BC Solún 67:87.

Zástupcovi Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) sa tak výrazne znížila šanca na účasť vo štvrťfinále tejto súťaže, v tabuľke zostáva na tretej pozícii s bilanciou jednej výhry a troch prehier.

Prievidžania sa najbližšie v EP FIBA predstavia v utorok 4. februára o 20.00 h na palubovke lídra M-skupiny španielskeho Surne Bilbao Basket.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Pred zaplnenými prievidzskými tribúnami sa domáci basketbalisti nezľakli favorizovaného tímu, no najmä v úvode to nebola výrazná útočná prehliadka z oboch strán.

Prievidzu brzdila väčšia početnosť chýb a len s ťažkosťami sa presadzovala do zabezpečenej a kompaktnej obrany Solúnu.

VIDEO: Reakcia Dalibora Hliváka

Takmer päťminútové čakanie na body využili hostia k tomu, aby sa deväťbodovou šnúrou dostali do mierneho trháku.

Zlepšenie z domáceho pohľadu prišlo po oddychovom čase, ale prvú štvrtinu prehrali 10:18.

V druhej časti to už bolo po ofenzívnej stránke lepšie, Prievidza sa snažila udržiavať PAOK na jednociferný rozdiel, ale chýbala tomu dlhšia herná sekvencia na väčšie zdramatizovanie.

Grécky celok totiž s ľahkosťou trestal zaváhania a krok po kroku navyšoval svoj náskok.

K dobrej pasáži prišlo až v závere prvého polčasu, ale napokon trojka hosťujúceho Dimsu znamenala stav 29:42 po prvom polčase z pohľadu Prievidze.

VIDEO: Záznam zápasu BC Prievidza - PAOK Solún

II. polčas:

Zverenci trénera Garetha Murrayho vstúpili na palubovku po prestávke piatimi bodmi v rade, s väčšou aktivitou a úspešne pritlačili na PAOK.

Oveľa väčšia intenzita a podpora z publika im priniesla postupné ukrajovanie z manka.

Solún však dlho nepripúšťal výraznejšiu dramatizáciu, ale Prievidza našla potrebný ofenzívny rytmus a zacítila nádej na veľký úspech proti favoritovi.

VIDEO: Reakcia Maroša Zelizňáka

Do poslednej štvrtiny išla za stavu 52:60. O víťazovi stretnutia napokon rozhodla koncovka tretej a začiatok štvrtej časti, PAOK v tejto fáze zaznamenal 17-bodovú šnúru a Prievidza sa strelecky odmlčala.

Viac ako 20-bodový deficit bol už pre domácich priveľkým sústom a zápas sa tak už iba viac-menej dohrával.

Hlasy po zápase

Gareth Murray, tréner Prievidze: „Išlo podľa mňa o dobrý zápas. V prvom polčase sme sa trápili v ofenzíve a v situáciách jedna na jedna. Mali sme veľa strát, málo asistencií, čo poukazuje na to, že sme si dobre neposúvali loptu. Naša obrana bola dobrá, spolu s bojovnosťou. Urobili sme zmeny v hre, v tretej štvrtine nám začali padať ľahké body. Vo štvrtej štvrtine PAOK dal ťažké strely, my sme trochu padali hlavami dole. Ich fyzickosť a skúsenosť napokon rozhodla. My sme nepremieňali ani ľahké strely a napokon z toho bol 20-bodový rozdiel.“

Maroš Zelizňák, hráč Prievidze: „Myslím si, že všetci sme si zápas užili. Nevzdávali sme sa, hrali sme naplno. Myslím si, že 32-33 minút nám to vychádzalo. Bohužiaľ, na konci padli PAOK-u nejaké strely a odtiahli sa. Dvadsaťbodový rozdiel je podľa mňa krutý, ale dali sme do toho všetko.“

Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: „Výsledok vôbec neodzrkadľuje našu hru. Druhý polčas, aj keď sme ho dobre začali a tretiu štvrtinu sme vyhrali, vtedy sme hrali veľmi dobre a vedeli stiahnuť manko na šesť bodov. Potom nám bohužiaľ odskočili, každú jednu chybu trestali. Bolo vidieť rozdiel, no my sme sa nevzdávali a bojovali sme 40 minút za akéhokoľvek výsledku.“

Tabuľka skupiny M

