Prievidza dominovala od úvodu. V Európskom pohári oslavuje tretie víťazstvo

V pozadí hráč BC Prievidza Naje Smith sa raduje počas zápasu
V pozadí hráč BC Prievidza Naje Smith sa raduje počas zápasu (Autor: TASR)
TASR|12. nov 2025 o 20:56
ShareTweet0

V tabuľke skupiny je druhá.

Európsky pohár FIBA - skupina D

BC Prievidza - KK Pelister Bitola 97:82 (49:33)

zostava a body Prievidze: Reynolds 23, Tolbert 17, Maring 14, Alihodzic 13 (10 doskokov), Davontrey 9, Hlivák 9, Toussaint 8, Novák 4, Hrico, Kokavec, Krutcký

najviac bodov Pelister: Bracy-Davis 19, Krstevski 16, Malesevic 15

rozhodovali: Binders-Čoders (Lot.), Parlak (Tur.), Papaioannou (Švaj.), TH: 10/9 - 30/23, trojky: 20/6 - 22/3, štvrtiny: 27:17, 22:16, 25:22, 23:27

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza si pripísali v skupine D Európskeho pohára FIBA tretie víťazstvo. Na domácej palubovke zdolali severomacedónsky Pelister 97:82.

Prievidžania si udržali si druhé miesto v tabuľke i šancu na postup do ďalšej fázy.

Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v stredu 19. novembra v domácom prostredí proti chorvátskemu klubu Cedevita Záhreb.

Hlasy po zápase

Gareth Murray, tréner BC Prievidza: „Začali sme zápas dobrou obranou a dobrým pohybom lopty. Druhá štvrtina bola pomalšia, ale v jej polovici sme navýšili náskok. Obrana nebola až taká dobrá, v závere dostali šancu aj mladí.“

Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: „Návrat domov bol dlhý, tešili sme sa a zvládli sme to. Pred poslednými dvoma domácimi zápasmi sme mali jasný cieľ oba vyhrať, ak chceme postúpiť. Prvú polovicu máme za sebou a čaká nás Záhreb.“

Tabuľka skupiny D

Basketbal

Basketbal

    V pozadí hráč BC Prievidza Naje Smith sa raduje počas zápasu
    V pozadí hráč BC Prievidza Naje Smith sa raduje počas zápasu
    Prievidza dominovala od úvodu. V Európskom pohári oslavuje tretie víťazstvo
    dnes 20:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Prievidza dominovala od úvodu. V Európskom pohári oslavuje tretie víťazstvo