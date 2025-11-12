Prievidza dominovala od úvodu. V Európskom pohári oslavuje tretie víťazstvo

Európsky pohár FIBA - skupina D
BC Prievidza - KK Pelister Bitola 97:82 (49:33)
zostava a body Prievidze: Reynolds 23, Tolbert 17, Maring 14, Alihodzic 13 (10 doskokov), Davontrey 9, Hlivák 9, Toussaint 8, Novák 4, Hrico, Kokavec, Krutcký
najviac bodov Pelister: Bracy-Davis 19, Krstevski 16, Malesevic 15
rozhodovali: Binders-Čoders (Lot.), Parlak (Tur.), Papaioannou (Švaj.), TH: 10/9 - 30/23, trojky: 20/6 - 22/3, štvrtiny: 27:17, 22:16, 25:22, 23:27
PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza si pripísali v skupine D Európskeho pohára FIBA tretie víťazstvo. Na domácej palubovke zdolali severomacedónsky Pelister 97:82.
Prievidžania si udržali si druhé miesto v tabuľke i šancu na postup do ďalšej fázy.
Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v stredu 19. novembra v domácom prostredí proti chorvátskemu klubu Cedevita Záhreb.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner BC Prievidza: „Začali sme zápas dobrou obranou a dobrým pohybom lopty. Druhá štvrtina bola pomalšia, ale v jej polovici sme navýšili náskok. Obrana nebola až taká dobrá, v závere dostali šancu aj mladí.“
Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: „Návrat domov bol dlhý, tešili sme sa a zvládli sme to. Pred poslednými dvoma domácimi zápasmi sme mali jasný cieľ oba vyhrať, ak chceme postúpiť. Prvú polovicu máme za sebou a čaká nás Záhreb.“