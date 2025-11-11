Súperovi chcú oplatiť prehru. Hrať našu hru, hovorí tréner Prievidze

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza privítajú Pelister Bitola v stredu vo svojom druhom vystúpení na domácej palubovke v D-skupine Európskeho pohára FIBA.
Súperovi zo Severného Macedónska chcú oplatiť prehru z prvého vzájomného stretnutia a priblížiť sa k postupu do ďalšej fázy.
Zverenci Garetha Murrayho majú v európskej súťaži na konte dve víťazstvá a dve prehry.
Ak Pelister zdolajú, v tabuľke druhých tímov sa priblížia k postupu do ďalšej fázy. Naopak, prehra by pravdepodobne znamenala stopku v súťaži.
Prievidza má za sebou sobotné víťazstvo 84:75 na palubovke bratislavského Slovana, ktoré bolo pre ňu v Tipos SBL piate za sebou a posunula sa ním na druhú priečku.
Ešte predtým v slovenskej lige zvládla derby s Handlovou (79:61) a medzitým uspela v EP FIBA v hale cyperského Keravnosu presvedčivo 109:59.
Hornonitrania v prvom vzájomnom stretnutí s Pelisterom v Severnom Macedónsku sériou 18:0 takmer zmazali 20-bodové manko, ale súper si napokon pripísal svoje nateraz jediné víťazstvo v D-skupine (90:83). „Spomínam si, že sme nezačali úplne tak, ako by sme chceli a mali.
Musíme toto trošku zlepšiť a myslím si, že domáci zápas bude úplne iný. Musíme hrať našu hru, rýchlo dopredu a veľmi dobre fyzicky v obrane. Sme teraz na vlne, pripravili sme sa na uplynulé zápasy veľmi dobre, vyzeralo to tak aj na ihrisku, takže sme pozitívne naladení.
Naše publikum je skvelé, na domáce zápasy s plnou halou sa teším najviac, fanúšikovia nám veľmi pomáhajú,“ uviedol pre TASR hráč Prievidze Dávid Novák.
Druhý tím tabuľky D-skupiny aktuálne naprieč všetkými súťažami ťahá sériu troch víťazstiev. Pelister po prehre s lídrom skupiny Cedevitou Záhreb 74:95 prehral v sobotu aj v domácej súťaži, keď podľahol 67:72 tímu MZT Skopje. „Motivácia je.
Chceme postúpiť do ďalšieho kola, vyhrávať zápasy a ďalší krôčik je Pelister v stredu. Potrebujeme tento zápas zvládnuť. Musíme hrať našu hru na útočnej aj obrannej polovici. Diváci nás budú hnať dopredu a verím, že bude plná hala a Prievidza opäť raz zažije pekný basketbal vo výbornej atmosfére.
Máme za sebou dva ťažké zápasy, hlavne kvôli cestovaniu, ale pomohlo nám to najmä na psychike.
Dostávame sa presne do toho, čo chceme hrať. Máme teraz veľmi dobrú energiu v kabíne, takže o to sa budeme opierať,“ vyjadril sa pre TASR asistent trénera Prievidze Michal Suriak.
Do vyraďovacej časti postúpi s určitosťou iba víťaz skupiny, šancu majú aj mužstvá na druhej priečke, ďalej pôjde najlepších šesť z desiatky.
Zostávajúci program Prievidze v Európskom pohári
streda 12. novembra, 19:00 h: BC Prievidza - KK Pelister Bitola
streda 19. novembra, 19:00 h: BC Prievidza - KK Cedevita Junior Záhreb
Úvodný rozskok duelu medzi Prievidzou a Pelisterom je na programe v stredu 12. novembra o 19.00 h. Zápas odvysiela STVR Šport.