Obhajca trofeje senzáciu nedopustil. Prievidza na domácej palubovke nemala šancu

Európsky pohár FIBA - skupina M
BC Prievidza - Surneo Bilbao Basket 46:83 (30:43)
Prievidza: Tolbert a Toussaint po 11, Thomas 7, Alihodžič 5, Novák 4 (Zelizňák 4, Lewis 3, Smith 1, Hričo, Jašš a Maring 0)
Najviac bodov - Bilbao: Hlinason 13, Pantzar 12, Lazarevič 11 (10 doskokov)
TH: 17/11 - 12/9, fauly: 20 - 20, trojky: 3 - 8
Rozhodovali: Sakaci (Tur.), Jankowski (Poľ.), Mitrovski (S. Mac.)
Štvrtiny: 12:27, 18:16, 9:16, 7:24
Basketbalisti BC Prievidza pokračujú v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v čakaní na víťazstvo.
V druhom vystúpení v rámci M-skupiny prehrali s obhajcom víťaznej trofeje španielskym Surne Basket Bilbao 46:83.
V tabuľke tak zostáva zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) na štvrtej pozícii s bilanciou dvoch prehier.
Pre Prievidzu odštartovala v tejto súťaži séria domácich zápasov, najbližšie privíta v stredu 14. januára o 19.00 h portugalský Sporting CP Lisabon.
VIDEO: Záznam zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket
Priebeh zápasu Prievidza - Bilbao
I. polčas:
Bilbao začalo tak, ako sa na papierového favorita patrí, šiestimi bodmi v sérii a veľkým tlakom na hráčov Prievidze, ktorí chybovali a museli sa výrazne napracovať na skórovanie.
Aj z tohto dôvodu prehrávali domáci už v piatej minúte 4:14.
Potom síce prišla lepšia fáza zverencov trénera Garetha Murrayho, keď sa sedembodovou šnúrou dotiahli na rozdiel útoku, ale hostia hneď na to zobrali situáciu do svojich rúk. Úsekom 13:1 si vybojovali skóre 27:12 po prvej štvrtine.
V druhej časti sa opäť zopakovala rovnaká situácia, Prievidza sa herne vzchopila a snažila sa stiahnuť manko na jednociferný rozdiel, ale Bilbao kontrolovalo situáciu.
Keď potrebovalo, tak skórovalo a svoj náskok udržiavalo na približne 15-bodovej úrovni pri zapojení všetkých hráčov na zápasovej súpiske.
Domáci napokon išli na polčasovú prestávku za stavu 30:43.
II. polčas:
Prievidza prišla do druhého polčasu v roli aktívnejšieho tímu a minimálne v prvých minútach nepustila Bilbao k svojej hre.
Lenže tento scenár sa nepodarilo dlhodobejšie udržať a španielsky tím si sebavedomo išiel za druhou výhrou do tabuľky.
Častými striedaniami udržiaval vysokú úroveň, zatiaľ čo domáci museli hľadať riešenia, aby ešte mohli zabojovať o šancu uspieť pred svojimi fanúšikmi. Pred poslednou 10-minútovkou svietil na tabuli stav 39:59.
O osude stretnutia sa definitívne rozhodlo na začiatku štvrtej štvrtiny, keď Prievidza inkasovala šnúru 0:11.
Záverečné minúty sa tak niesli už len v znamení dohrávania, na oboch stranách dostali priestor menej vyťažení hráči.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Očakávali, že to bude ťažký zápas. Je to fyzický tím na vysokej úrovni. Obranu má na vrcholnej úrovni, každý týždeň hrajú proti top tímom. Vedia si vytvoriť dobré strely. My sme strieľali s 25-percentnou úspešnosťou, nevyužili sme niekoľko ľahkých košov. Musím pogratulovať Bilbao, opäť je favorit na víťazstvo v celej súťaži.“
Dávid Novák, hráč Prievidze: „Bol to neskutočný zápas. Všetci vieme, aký je Bilbao basketbalový tím. Užili sme si to, snažili sme sa s nimi čo najviac zmerať sily, ale je to trochu iný level. My si teraz musíme pozrieť chyby, ktoré sme urobili v tomto zápase a do ďalšieho stretnutia ich zlepšiť. Niekedy sú aj také zápasy, keď to nepadá, ale my sa musíme spoliehať na obranu. To, že nepadá, to sa môže stať v akomkoľvek zápase.“