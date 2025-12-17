Obhajca trofeje senzáciu nedopustil. Prievidza na domácej palubovke nemala šancu

Fotka zo zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket.
Fotogaléria (10)
Fotka zo zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. dec 2025 o 20:58
ShareTweet0

Basketbalisti BC Prievidza prehrali aj svoj druhý zápas v skupine M.

Európsky pohár FIBA - skupina M

BC Prievidza - Surneo Bilbao Basket 46:83 (30:43)

Prievidza: Tolbert a Toussaint po 11, Thomas 7, Alihodžič 5, Novák 4 (Zelizňák 4, Lewis 3, Smith 1, Hričo, Jašš a Maring 0)

Najviac bodov - Bilbao: Hlinason 13, Pantzar 12, Lazarevič 11 (10 doskokov)

TH: 17/11 - 12/9, fauly: 20 - 20, trojky: 3 - 8

Rozhodovali: Sakaci (Tur.), Jankowski (Poľ.), Mitrovski (S. Mac.)

Štvrtiny: 12:27, 18:16, 9:16, 7:24

Basketbalisti BC Prievidza pokračujú v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v čakaní na víťazstvo.

V druhom vystúpení v rámci M-skupiny prehrali s obhajcom víťaznej trofeje španielskym Surne Basket Bilbao 46:83.

V tabuľke tak zostáva zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) na štvrtej pozícii s bilanciou dvoch prehier.

Pre Prievidzu odštartovala v tejto súťaži séria domácich zápasov, najbližšie privíta v stredu 14. januára o 19.00 h portugalský Sporting CP Lisabon.

VIDEO: Záznam zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket

Priebeh zápasu Prievidza - Bilbao

I. polčas:

Bilbao začalo tak, ako sa na papierového favorita patrí, šiestimi bodmi v sérii a veľkým tlakom na hráčov Prievidze, ktorí chybovali a museli sa výrazne napracovať na skórovanie.

Aj z tohto dôvodu prehrávali domáci už v piatej minúte 4:14.

Potom síce prišla lepšia fáza zverencov trénera Garetha Murrayho, keď sa sedembodovou šnúrou dotiahli na rozdiel útoku, ale hostia hneď na to zobrali situáciu do svojich rúk. Úsekom 13:1 si vybojovali skóre 27:12 po prvej štvrtine.

V druhej časti sa opäť zopakovala rovnaká situácia, Prievidza sa herne vzchopila a snažila sa stiahnuť manko na jednociferný rozdiel, ale Bilbao kontrolovalo situáciu.

Keď potrebovalo, tak skórovalo a svoj náskok udržiavalo na približne 15-bodovej úrovni pri zapojení všetkých hráčov na zápasovej súpiske.

Domáci napokon išli na polčasovú prestávku za stavu 30:43.

Fotogaléria zo zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket (Európsky pohár FIBA)
Na snímke zľava Alex Font (Bilbao) a Sage Tolbert (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.
Na snímke zľava Bassala Bagayoko (Bilbao) a Dávid Novák (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.
Na snímke zľava Joe Toussaint (Prievidza) a Stefan Lazarevič (Bilbao) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.
Súčasťou zápasu Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi bol už 14. ročník charitatívnej akcie Lietajúce plyšáky. Po prvom koši domáceho tímu zahádzali palubovku plyšákmi, ktoré následne potešia pod stromčekom deti v neľahkej situácii. O doručenie plyšákov sa postará Slovenský Červený Kríž Prievidza.
10 fotografií
Na snímke zľava Bassala Bagayoko (Bilbao) a Dávid Novák (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.Na snímke zľava Harald Frey (Bilbao) a Joe Toussaint (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.Na snímke zľava Dávid Novák (Prievidza) a Aleix Font (Bilbao) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.Na snímke zľava Martin Krampelj (Bilbao) a Maroš Zelizňák (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.Na snímke zľava Amar Sylla (Bilbao) a Sage Tolbert (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.Na snímke zľava Hillard Darrun (Bilbao) a Naje Smith (Prievidza) v zápase M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Surne Bilbao Basket 17. decembra 2025 v Prievidzi.

II. polčas:

Prievidza prišla do druhého polčasu v roli aktívnejšieho tímu a minimálne v prvých minútach nepustila Bilbao k svojej hre.

Lenže tento scenár sa nepodarilo dlhodobejšie udržať a španielsky tím si sebavedomo išiel za druhou výhrou do tabuľky.

Častými striedaniami udržiaval vysokú úroveň, zatiaľ čo domáci museli hľadať riešenia, aby ešte mohli zabojovať o šancu uspieť pred svojimi fanúšikmi. Pred poslednou 10-minútovkou svietil na tabuli stav 39:59.

O osude stretnutia sa definitívne rozhodlo na začiatku štvrtej štvrtiny, keď Prievidza inkasovala šnúru 0:11.

Záverečné minúty sa tak niesli už len v znamení dohrávania, na oboch stranách dostali priestor menej vyťažení hráči.

Hlasy po zápase

Gareth Murray, tréner Prievidze: „Očakávali, že to bude ťažký zápas. Je to fyzický tím na vysokej úrovni. Obranu má na vrcholnej úrovni, každý týždeň hrajú proti top tímom. Vedia si vytvoriť dobré strely. My sme strieľali s 25-percentnou úspešnosťou, nevyužili sme niekoľko ľahkých košov. Musím pogratulovať Bilbao, opäť je favorit na víťazstvo v celej súťaži.“

Dávid Novák, hráč Prievidze: „Bol to neskutočný zápas. Všetci vieme, aký je Bilbao basketbalový tím. Užili sme si to, snažili sme sa s nimi čo najviac zmerať sily, ale je to trochu iný level. My si teraz musíme pozrieť chyby, ktoré sme urobili v tomto zápase a do ďalšieho stretnutia ich zlepšiť. Niekedy sú aj také zápasy, keď to nepadá, ale my sa musíme spoliehať na obranu. To, že nepadá, to sa môže stať v akomkoľvek zápase.“

Tabuľka skupiny M

Basketbal

Basketbal

    Fotka zo zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket.
    Fotka zo zápasu BC Prievidza - Bilbao Basket.
    Obhajca trofeje senzáciu nedopustil. Prievidza na domácej palubovke nemala šancu
    dnes 20:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Obhajca trofeje senzáciu nedopustil. Prievidza na domácej palubovke nemala šancu