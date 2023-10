Žirkovej tím takmer zaskočil favorita. Možno nám chýbali skúsenosti, myslí si trénerka

Možno nám v závere chýbali skúsenosti na to, aby sme dali kôš, ktorý by ich zlomil,“ vravela bezprostredne po zápase trénerka Slávie Zuzana Žirková.

"Na strane súpera bola kvalita, ich zahraničné hráčky zobrali kopec striel. Ale napriek tomu všetkému sme ich dostali pod tlak, ony boli z toho nervózne. Dokázali sme to využiť, ale takisto sme boli niekedy trošku splašené a chceli sme to rýchlo zlomiť.

"Som hrdá na náš tím. Dali sme sa dokopy po tom prvom, nie úplne vydarenom polčase. Škoda, že sme to nedotiahli do úspešného konca, ale musíme sa z toho poučiť.

V druhom polčase sme zvýšili intenzitu, hrali sme viac fyzicky. Opäť nám ušlo desať minút. Ak by sme sa chytili hneď od začiatku, tak je to úplne iný zápas. Potom sme to už doháňali a ešte nám pár minút chýbalo na to, aby sme dokázali duel vyhrať.

Besiktas bol kvalitatívne trošku inde ako Panathinaikos, ale zasa aj my sme urobili menej chýb, niečo zlepšili,“ myslí si kapitánka Banskej Bystrice Sabína Šimonovičová.