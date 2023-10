Zápas ako na hojdačke. Banská Bystrica však v koncovke duelu neuspela

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Trochu sa nám zúžila rotácia a nebolo to jednoduché to doplniť, ale myslím si, že každá jedna, ktorá vstúpila na ihrisko, tak každú jednu zastúpila. To bolo pre tím dôležité. Škoda toho záveru, po takom návrate, aký sme urobili a pri takom zápase, aký sme dokázali s nimi hrať, by bolo ku cti aj keby máme šťastie na konci a dali sme nejaký ľahký kôš.“

Natália Martišková, hráčka Banskej Bystrice: „Mrzí nás prvý polčas, ale v druhom polčase sme dokázali, kto naozaj sme, aký sme tím a že sa nevzdávame, či už hráme doma alebo vonku.“

Sabina Šimonovičová, hráčka Banskej Bystrice: „Som hrdá na náš tím, že sme sa dali dokopy po tom, nie úplne podarenom polčase. Škoda, že sme to nedotiahli do úspešného konca. Musíme sa z toho poučiť, v nedeľu a budúcu stredu nás čakajú ďalšie zápasy.“