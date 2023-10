Čajkám zobral poľský súper nádej za pár minút. Jankovič: Opustili sme sa

"Vedeli sme, že Bibbyová je veľmi akčná a pôjde do všetkého. Gorzów vie hrať, padalo im a mali to dobre rozohrané.

Držali sme sa a keby sme tak pokračovali, bol by to tesný zápas a bolo by to v poriadku, ale neviem, čo sa tam stalo, prečo sme zrazu prestali brániť. Tam sa to prehralo.

Je to fakt zlé, takto sa nesmie hrať, zložiť hlavy a len vyberať loptu z koša," vyjadrila sa pre TASR pivotka Piešťan Anna Jurčenková.