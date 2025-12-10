ONLINE: AEK Atény - Patrioti Levice dnes, Liga majstrov LIVE (skupina F)

BRATISLAVA. Basketbalisti tímov AEK Atény -a Patrioti Levice dnes hrali ďalší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.
Patrioti Levice pokračujú v Lige majstrov na palubovke favorizovaných Atén, ktoré sú na čele skupiny F bez straty bodu.
Kde sledovať basketbalovú ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.
ONLINE PRENOS: AEK Atény - Patrioti Levice dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, skupina F, výsledky, streda, NAŽIVO)
Liga majstrov Skupina F 2025/2026
10.12.2025 o 18:30
5. kolo
AEK Atény
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Levice
Prenos
Patrioti Levice odohrajú svoj ďalší súboj v Lige majstrov na pôde zatiaľ suverénneho celku AEK Atény. Stretnutie sa začína o 18:30.
Atény sú lídrom skupiny F, doposiaľ zvíťazili vo všetkých štyroch stretnutiach a na konte majú 8 bodov.
Patriotom patrí 3. priečka so ziskom 6 bodov, postup majú stále vo vlastných rukách. Druhý Szolnoki má tiež 6 bodov, štvrtá Riga 4 body.
V minulom kole Patrioti zdolali doma Szolnoki 73:71, Atény zvíťazili nad Rigou vysoko 95:64.
Doma Levičania podľahli Aténam tesne 69:71.
Stretnutie sa začne o 18:30.