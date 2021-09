Krejčíková nemohla dýchať. Od súperky si však vyslúžila kritiku

NEW YORK. Zápas mala vynikajúco rozohraný. Viedla 6:3, 4:0 a zdalo sa, že by bývalej svetovej jednotke mohla na cestu domov pribaliť kanára.

Namiesto musela česká tenistka Barbora Krejčíková o postup do štvrťfinále grandslamového US Open bojovať do posledných síl.

Španielka Garbine Muguruzová sa dokázala sériou piatich gemov vrátiť do zápasu a pri následnom podaní súperky mala tri setbaly.

Tie však šampiónka z Roland Garros odvrátila a po vyrovnaní na 5:5 hlavnému rozhodcovi Nicovi Helwerthovi avizovala, že potrebuje ošetrenie.