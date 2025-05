Hrali tam U2, pápež slúžil omšu. Slovenskí hokejisti budú hrať v strede vesmíru

ŠTOKHOLM. Už o niekoľko desiatok hodín sa vo Švédsku a Dánsku začnú MS v hokeji 2025 . Fanúšikovia, ktorí zavítajú do jednej z hostiteľských krajín, môžu navštíviť aj unikátnu atrakciu.

Päť a pol kilometra od arény Avici, v Dome vedy, je Venuša. Planéta Zem stojí sedem a pol kilometra od arény pri vchode do Národného historického múzea. Zanedbateľných 20 metrov od Zeme je Mesiac.

Planéta Jupiter sa nachádza v hoteli Clarion v areáli letiska Arlanda. Je to vysvietená obrúčka s priemerom sedem metrov.

Dve planéty Slnečnej sústavy čelili pozornosti vandalov - Urán v obci Lövstabruk a Venuša, ktorej pôvodný model v Kráľovskom technologickom inštitúte dokonca v jednu letnú noc roku 2011 ukradli.

Švédi tu oslavovali titul

Dejisko MS v hokeji 2025 je vo Švédsku, aj vo svete, známe ako Globe (Guľa).

V roku 2021 ju pomenovali na počesť rodáka z Štokholmu, známeho švédskeho dídžeja Tima Berglinga, ktorý vystupoval pod umeleckým menom Avici.

Autor hitov The Nights, Hey Brother alebo Wake me up si vo veku 28 rokov siahol na život. Halu postavili v rokoch 1986 až 1989 a donedávna bola najväčšou stavbou guľatého tvaru na svete, kým jej tento primát nezobrala Sphere v americkej Nevade.

Okrem hokejových zápasov sa tu v minulosti konali aj MS v krasokorčuľovaní, pesničková súťaž Eurovision Song Contest a množstvo koncertov.