ONLINE: Attila Végh - Patrik Kincl (Fight Night Challenge)

Main event obstarají dvě velká jména MMA, která si to ale dnes rozdají mezi šestnácti provazy v boxu. Attila „Pumukli“ Végh – Patrik „Inspektor“ Kincl. Původně to měl být zápas Végh vs. Newton, jenž měl rozhodnout jejich vyrovnanou bilanci 1:1, nicméně Emanuel Newton byl pozitivně testován na COVID-19 a tak se na poslední chvíli hledala náhrada. A ta je opravdu zvučná. Patrik Kincl, bojovník, který se naposledy představil v KSW proti Roberto Soldićovi a na příští rok má naplánován titulový souboj v OKTAGON MMA, je zkušeným boxerem a i když bral duel opravdu na poslední chvíli, není proti Véghovi bez šancí.



Hlavním předzápasem bude střet Rytmus – Gábor Boráros. Známý rapper není v boxu žádným nováčkem, už dlouho se mu věnuje a má za sebou i duel proti Marpovi. Ten se už ale datuje do roku 2018 a půjde o jeho ostrý duel po hodně dlouhé době. Proti němu bude stát další velké jméno organizace OKTAGON MMA – Gábor Boráros. Ten má za sebou nepovedené období v MMA a tak se to pokusí přehodit na vítěznou vlnu v boxu. Proti Rytmusovi ale bude menší, těžší a možná i lehce techničtější.



Do ringu se postaví i současný interim champ střední váhy organizace OKTAGON MMA Samuel „Pirát“ Krištofič, ten se utká s Alexanderem „Cverminátorem“ Cvernou, To je hodně zkušený bojovník, který je však v poslední době znám spíše tím, že jeho zápasy jsou na poslední chvíli odvolávány pro zranění, či nemoc. Snad to dnes klapne a zápasu se dočkáme. Cverna bude v tomto utkání výrazně těžší, což mu může přinést velkou výhodu do úderů, nicméně Krištofič je také hodně zkušený bojovník a bude se snažit soupeře utahat a získat tak s postupujícím časem výhodu lepší fyzičky.



V boxu se také utkají dva rappeři ze slovenské scény, Čis T a Frayer Flexking. Daniel Chládek AKA Čis T má box jako svou tréninkovou aktivitu a tohle bude jeho vůbec první zápas. Podobně nezkušený je ale i mladší Andreas Stolárik AKA Frayer Flexking. Na tiskovce to mezi těmito borci docela vřelo a je tak postaráno o napětí.



Do boje půjde i Denis Farkaš, další člen rodiny OKTAGON MMA, který prohrál poslední dva duely proti Ronymu Paradaiserovi a Milanu Kratochvílovi a jde si tak zlepšit chuť k boxu. Proti němu bude stát Jakub Gazdík, borec, který má také zkušenosti s MMA a dokonce má za sebou i zápas s Gáborem Borárosem, či Robo Pukačem.



Moloch Vlavo vs. Laky Royal je soubojem, který také přináší velké emoce. Kontroverzní rapper vs. majitel sítě barber shopů. Prvně jmenovaný sice nikdy oficiálně nebojoval, ale poctivě trénuje, druhý už má za sebou zkušenosti s MMA, v boxu to ale i pro něj bude velká premiéra.



Celý večer otevřou Michal Ryba a Michal Plesník, oba čistokrevní boxeři, kteří mají za sebou i titulové bitvy. Plesník v dubnu prohrál souboj o volný Frankofonní pás v křížové váze organizace WBC, Ryba minulý týden remizoval s Jozefem Jurkem v boji o pás českého šampiona v polotěžké váze.